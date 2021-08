"De eso no voy a hablar": Zamarripa sobre petición de AMLO para destituirlo como fiscal

GUANAJUATO, Gto., (apro).- El fiscal estatal Carlos Zamarripa Aguirre optó por guardar total silencio sobre la petición pública que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo al gobernador panista de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, para que lo destituya del cargo.



“Sin comentarios del tema. De eso no voy a hablar”, soltó Zamarripa este viernes.

Sin embargo, se dijo ofendido por la información revelada esta semana por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), en el sentido de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) lo investigó y amplió la indagatoria a familiares cercanos y a algunos de sus amigos, específicamente el empresario Francisco González Espejel.

“Yo tuve solamente conocimiento cuando (la investigación de la UIF) concluyó hace más de un año. Y concluyó que no tenía absolutamente ningún elemento irregular”, sostuvo.

Zamarripa aseguró que la información se manejó de forma sesgada en los medios de comunicación. “No dice que (fue) hace un año y que está completamente terminada, sin ningún elemento irregular”.

El fiscal fue interrogado sobre la exigencia del presidente, al final de una rueda de prensa donde informó sobre una banda vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación que operaba en la ciudad de Guanajuato, misma que mantuvo privada de su libertad a una mujer en una casa de seguridad ubicada a poco más de 300 metros de la sede central de la propia Fiscalía General del estado (FGE), donde Zamarripa despacha.



La mujer logró escapar y fue así como la FGE dio con cinco integrantes de la banda, quienes presuntamente asesinaron al menos a dos hombres en la casa referida y tenían otro inmueble en una comunidad, también de la capital, donde había otras dos personas encerradas.

En este grupo delictivo participaban hombres de distintos estados, entre ellos dos adolescentes de 17 años y uno de 16.



Luego, Carlos Zamarripa fue interrogado por reporteros sobre los varios señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador, en los que ha pedido su remoción, pero se negó a opinar.

Aunque dijo que, si el presidente se reúne con el gobernador Diego Sinhue Rodríguez para hablar del tema y el propio Zamarripa es convocado, “con muchísimo gusto” acudiría.

El fiscal admitió que el empresario Francisco González Espejel es su amigo.

“Pero el ser amigo mío no les implica tener una vinculación ni financiera ni muchísimo menos irregular”, acotó.

Aseguró que no está intranquilo por las críticas o porque se le responsabilice, por sus 12 años al frente de la FGE, de la violencia o el elevado número de homicidios, desapariciones y otros delitos que convulsionan al estado.



“¿Por qué habría de tener intranquilidad? Estamos diciendo que eso pasó hace más de un año y ya concluyó, no sé por qué se insiste”.



Según Zamarripa, ninguna persona que está en el servicio público debería de ofenderse porque se le investigue. “Lo que ofende es que se me haya investigado, no se haya encontrado nada y se haga parecer como que sí se encontró, cuando está completamente sesgada esa información y además es de hace más de un año”, insistió.

Sobre la denuncia por espionaje o intervención de comunicaciones privadas presentada por el periodista Arnoldo Cuéllar, que apunta a la Agencia de Investigación Criminal de la propia Fiscalía, Zamarripa señaló que en ésta “se habla de una instancia muy diferente a la nuestra”, aunque no quiso dar más detalles “porque reservamos la información” que se maneja en la carpeta de investigación.

Con este argumento, negó que haya un conflicto de interés para que sea la propia Fiscalía la que investigue esta denuncia, después de que la delegación de la Fiscalía General de la República se la turnó por supuesta incompetencia. “No tendría por qué haber un conflicto de interés”.

Respecto de los homicidios, sostuvo que hay un decremento “sostenido” de éstos en más de 20% con respecto a las “altas cifras” del año pasado.

“Estamos dando resultados y tenemos que dar más, no estamos conformes con ello”.

Finalmente manifestó que a pesar de que el presidente López Obrador ha insistido desde el año pasado en que sea destituido “por sus malos resultados”, la coordinación con las instancias federales en materia de seguridad –subrayó-- “está viviendo los mejores momentos; muy, muy buena coordinación”.