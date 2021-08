Graban extorsión de aduanal en Matamoros; es cesado

MATAMOROS, Tam., (apro).- Un aduanal de esta ciudad fronteriza fue videograbado mientras aparentemente extorsionaba a un migrante centroamericano, según se observa en la imagen que circula en redes sociales.

Los hechos ocurrieron en el cruce internacional Los Indios que une Matamoros y Brownsville, donde se ve al agente identificado como Saúl Hernández, mientras pide a una persona a la que inspecciona, una cuota de mil dólares para permitirle que pase por México con su mercancía.

En la imagen, en la que parecen estar en una oficina, el trabajador federal, que porta camiseta con el logotipo del Sistema de Administración Tributaria, le dice a su interlocutor:

“Nada más acuérdese a uno también le gusta ir al mall, que uno también tiene familia. Si usted trae 10 mil dólares en mercancía yo no le puedo pedir que deje 9 mil. ¿Cuál es el negocio? Eso no es apoyar, eso es robo. Extorsión. Un diez por ciento, no está nada mal. ¿Trae diez mil dólares en cosas? Legalmente va a pagar casi el 25%, y tampoco le va a convenir”, explica Hernández.

El transmigrante pide entonces instrucciones, a lo que el aduanal le indica: “¿Quiere boleta o quiere dejar algo? Yo no he visto su mercancía. Yo solo le dije de dos o tres cosas que vienen anotadas y muchas veces no pasan”.

Tras la difusión del video, el dirigente de la Federación de Cámaras de Comercio en la entidad, Julio Almanza Armas, denunció que, con anterioridad ha sido señalado Saúl Hernández por extorsión, aunque la autoridad no ha actuado contra él.

Según declaró a la prensa local, pidió al administrador general de Aduanas Horacio Duarte, que ataque la red de empleados involucrados en estas prácticas ilícitas.

Esta mañana Duarte Olivares publicó en su cuenta de Twitter @horacioduarteo que el agente había sido despedido.

“Tenemos una política de cero tolerancia a la corrupción. Ordené el cese inmediato del abogado de la aduana de Matamoros por pérdida de confianza y se procederá ante la Fiscalía. Seguimos trabajado para erradicar la corrupción y el influyentismo”, escribió.