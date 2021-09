David Monreal toma protesta como gobernador de Zacatecas; "es el mejor momento para sacar la casta"

ZACATECAS (proceso.com.mx).– David Monreal, tomó protesta como nuevo gobernador y admitió que ante las crisis de inseguridad, la quiebra financiera, pobreza extrema, desempleo y falta de desarrollo que le fueron heredadas por los últimos dos gobiernos priistas que le antecedieron, Zacatecas agoniza.

Así, pidió a mujeres, campesinos, empresarios, maestros, jóvenes, adultos mayores, obreros, deportistas, policías... se sumen en comunión social para transformar la realidad.

"Zacatecas agoniza, no me dejen solo", expresó. "No es el mejor momento para gobernar, pero sí es el mejor momento para sacar la casta y para demostrar de qué estamos hechos los zacatecanos", agregó.