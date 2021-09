Continúa investigación del asesinato de la exalcaldesa de Veracruz y su hija: Cuitláhuac García

XALAPA, Ver. (apro).- Los feminicidios de la exdiputada local del PRI, Gladys Merlín Castro, y de la precandidata de PVEM-Morena a la alcaldía de Cosoleacaque, Karla Enríquez Merlín, ocurridos el 15 de febrero pasado ya cuenta con la detención de autores materiales y cómplices, pero falta la detención de los autores intelectuales, aseguran autoridades de Veracruz.

El fin de semana se llevó a cabo la reconstrucción del doble asesinato en Cosoleacaque, Veracruz, contando con la presencia de Luis “N”, el único asesino confeso y quien admitió en la diligencia ministerial que fue contratado para robar por Marco Bedolla, “El Brujo”, -uno de los exescoltas de Merlín-, pero qué no sabía -dijo- que las víctimas serían privadas de la vida.

De acuerdo con la carpeta de investigación UIPJ/DXXISUBCOSOLEA/F4/077/2021 -a la que Apro tuvo acceso-, en el doble feminicidio de Karla Enríquez y Gladýs Merlín, los sicarios cometieron un robo de 10 millones de pesos en dinero en efectivo y joyas diversas, pero la Fiscalía investiga y agota una línea de investigación que apunta a que atrás de Luis “N”, y los otros dos detenidos, Marco Bedolla, padre e hijo, pueda haber autores intelectuales de este artero crimen.

Este doble feminicidio ha sido tema de cuestionamientos en cinco ocasiones en la conferencia mañanera del presidente, Andrés Manuel López Obrador quien prometió que no habrá impunidad en este artero crimen.

Hoy en rueda de prensa, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez expuso que, aunque ya hay dos sicarios y un cómplice detenidos. Y uno de los detenidos está confeso, no se ha dado el carpetazo a la investigación, pues se sigue investigando.

"Recuerden que hace poco se detuvo a un feminicida, un homicida y pensaron que se había dado carpetazo, y no. Dimos con todos los autores materiales del doble feminicidio de Cosoleacaque, por ejemplo. Está es una muestra de que no nos vamos a olvidar y no está concluido el tema, se sigue investigando, y lo que vaya saliendo se dará seguimiento. Y esto es muy importante para nosotros".