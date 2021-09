"No fue que yo dijera que vamos a matar a las mujeres": sacerdote de Monclova

SALTILLO, Coah. (apro).- El Padre Lázaro, de Monclova, que en la pasada misa dominical llamó a matar las abortistas, a las que consideró huecas moral y físicamente, dijo que sus palabras fueron malinterpretadas, y ofreció disculpas por las palabras que pronunció durante la homilía.

Acompañado de Jorge Salvador, delegado del Obispo de la Diócesis de Saltillo, el párroco Lázaro Hernández Soto, de la Iglesia San Juan Bautista, de La Salle, dijo que su alocución tenía como intención despertar conciencia sobre la vida, pero no hizo un llamado a atacar a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo como, dijo, erróneamente se difundió en una videograbación que circula en redes sociales.

“Iba por ahí, despertar consciencia de la importancia de la vida, no de la muerte. Y si salió el ejemplo de por qué matamos a los niños, que no se pueden defender y dejamos libres a los asesinos, que sí se pueden defender. Pero el ejemplo no fue que yo dijera que vamos a matar a las mujeres”.

“Las mujeres son importantes en cualquier ambiente, desde niñas, ahí tenemos la figura de la santísima Virgen. No era la idea de atacar a la mujer de ninguna manera. La mujer tiene una dignidad muy importante en la sociedad y en la Iglesia, tiene papeles muy importantes y no voy a ir en contra de la mujer, por el contrario, alabo la grandeza de la mujer”, dijo el sacerdote.

En un video que circula en redes se ve al padre Lázaro pedir la muerte de las mujeres que se practican al aborto, pues al hacerlo, privan de la vida a alguien, como el feto, que no puede defenderse.

Sabes si la misa se transmite en algún lado? — Eliz_aFlores (@eliz_ffp) September 13, 2021

“Y sin embargo, lo destruimos, desde el vientre de la madre. ¿Por qué no matamos a la mamá, que tampoco ha de servir para nada? Una mujer que aborta ya no sirve para nada. Está hueca, moral, física y sicológica. Una mujer que siempre va a estar amargada, una mujer que a lo mejor no va a volver a tener hijos y entonces le va a reclamar a Dios”, expuso.

En presencia del enviado del Obispó, quien también dijo que las palabras habían sido malinterpretadas y del padre Andrés Néstor Martínez responsable de Pastorales bíblica y de multitudes, Hernández Soto reconoció que pudo haber dicho su expresión con sarcasmo, aunque no fue su interés atacar a las mujeres.

“Puede ser (que fuera sarcástico), pero nadie me reclamó en el momento. Luego salió y la persona que estaba ahí malinterpretó las cosas y armó todo lo que estamos viviendo, pero la intención no era esa. Si ofendí a alguna persona por mi comentario o por el ejemplo que puse, pido una disculpa, pero no era mi intención”.

“Si dijera que matáramos a las mujeres, estaría traicionándome porque yo vengo de una, y todos venimos de una que es nuestra mamá. (…) Se malinterpretaron las cosas. Yo estaba predicando de la dignidad de la familia, sus derechos”, reiteró.

Hernández reveló que ya se comunicó con el obispo Hilario González, quien le había pedido que explicara sus dichos.