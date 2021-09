La SCJN alista fallo sobre disputa territorial entre Oaxaca y Chiapas

OAXACA, Oax. (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) alista el proyecto de sentencia de la controversia constitucional 121/2112 que presentó el gobierno de Oaxaca por presión de los pueblos zoques de Santa María y San Miguel Chimalapa por la invasión del estado de Chiapas que generó un conflicto interestatal .

El proyecto de sentencia ya se presentó a fines de agosto pasado ante el pleno de la Suprema Corte, luego que se entregó el peritaje independiente que contiene el punto de vista histórico, geográfico y topográfico de la zona en disputa, tomando en cuenta las consideraciones del estudio de Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Así lo dieron a conocer el coordinador regional del Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas, Miguel Ángel García Aguirre, el director de asunto agrarios del ayuntamiento de San Miguel Chimalapa, Álvaro Román Ríos, y la asamblea de la Congregación Comunal Benito Juárez, quienes advirtieron que una sentencia contraria al pueblo zoque “sería de altísimo riesgo para la paz social en la región”.

Aunque las autoridades de San Miguel Chimalapa han solicitado desde el 29 de abril de 2021 una audiencia urgente con el titular de la Consejería Jurídica del gobierno de Oaxaca y en la Secretaría General de Gobierno para conocer el estado que guarda la controversia constitucional, no se les ha hecho caso.

El 29 de noviembre de 2011, el gobierno de Gabino Cué presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte para la defensa de los Chimalapas, luego que el gobierno de Chiapas creó, el 23 de noviembre de 2011, el municipio Belisario Domínguez e invadió alrededor de 84 mil hectáreas del territorio de Oaxaca.

El gobierno de Oaxaca se encargó de documentar y recorrer el territorio para confirmar y precisar, con equipo de alta tecnología, las coordenadas geográficas de la división política acompañado por la Comisión de Límites de Oaxaca, mientras que el arqueólogo Enrique Méndez aportó mapas y documentos del siglo XVI, resultado de sus investigaciones en el Archivo General de la Nación.

El fundador de Maderas del Pueblo adelantó que “recabamos información que en agosto se supo que pasó al pleno de la Suprema Corte y que ya está elaborada la sentencia con base en el peritaje independiente, tomando en cuenta las consideraciones del peritaje de Oaxaca, Chiapas y Tabasco; lo que no sabemos son dos cosas: en qué momento se va a generar su votación el pleno de la Corte esa sentencia, y no sabemos en qué sentido va la sentencia”. “Esperemos que esta sentencia sea apegada a justicia y a derecho y a historia, si fuera así sería a favor del estado de Oaxaca y de los pueblos chimalapa y su lucha, pero si no fuera así, por esos cambios que no son raros en el país, sería de altísimo riesgo para la paz social en la región”, puntualizó.