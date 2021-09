Detienen a exdiputado acusado de violar a una de sus colaboradoras en Morelos

CUERNAVACA, Mor. (apro).- El fiscal general de Morelos, Uriel Carmona Gándara, en comparecencia ante el pleno del Congreso estatal, anunció que, hacia el mediodía del jueves, el exdiputado local Marcos Zapotitla Becerro fue detenido en un proceso que se le sigue por violación contra una de sus colaboradoras.

A pregunta expresa de una legisladora respecto al estado que guardaba el proceso en contra de Zapotitla, el fiscal señaló: “Sólo porque usted me lo pregunta diputada, no debiera decirlo, pero lo voy a decir porque usted me lo está preguntando. Estoy en condiciones de decirle que hace unos minutos fue ejecutada la orden de aprehensión del exdiputado del que me habla”.

Zapotitla Becerro fue acusado el 12 de julio de 2020 por los delitos de abuso laboral, sexual y violación en agravio de una colaboradora. Sin embargo, dado que contaba con fuero legislativo, las autoridades no pudieron detenerlo y menos aún procesarlo. No obstante, el 30 de agosto pasado la protección terminó con su encargo.

Dado que la Fiscalía encontró elementos de responsabilidad, se solicitó una orden de aprehensión, misma que fue cumplimentada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal. El exlegislador fue ubicado en un domicilio en la calle Río Balsas, de la colonia Vista Hermosa de la capital del estado.

De inmediato fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia para su certificación médica y luego fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente. El titular de la dependencia confirmó los hechos a los legisladores en funciones unos minutos después durante su comparecencia para rendir un informe sobre la justicia en la entidad.

En la sesión del Legislativo, el fiscal aprovechó para asegurar que no ha cometido ningún delito y se dijo víctima de una “persecución política”. De forma cuidadosa aseguró que el Congreso de la Unión se equivocó al determinar a principios de esta semana que es un funcionario que no tiene fuero, dejando así abierta la posibilidad de que sea detenido por la Fiscalía General de la República (FGR), quien lo persigue porque asumió el cargo sin contar con los exámenes de control y confianza, aunque también se habla de otros delitos.

Carmona Gándara aseguró que detrás de la persecución política en su contra se encuentra el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo a quien acusó de presionarlo para que actúe contra adversarios políticos del exfutbolista.

La pugna Carmona-Blanco viene de lejos. Esta misma semana, el mandatario dijo que el fiscal es parte de “un grupito” político manejado por el exgobernador Graco Ramírez para desestabilizar su administración.