"¡Valió queso!", así fue el colapso del puente El Quelite tras el paso de "Nora"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “¡Valió queso! ¡Se cayó!”, expresó una joven que grabó el momento en que colapsó parte del puente “El Quelite”, en la carretera Mazatlán-Culiacán, después del paso del huracán “Nora” por Sinaloa.

El delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, José Refugio Ávila Muro, previó que los arreglos podrían tardar hasta tres meses.

#Video Difunden imágenes del colapso del puente #ElQuelite, que comunica Mazatlán a Culiacán, esto en el@estado de #Sinaloa pic.twitter.com/sCTkGJks9R — Halcon (@HalconOnce) September 2, 2021

Señaló que colapsaron dos de los ocho claros que tiene ese puente, pero que esperarán a que disminuya la corriente provocada por “Nora” y descartar una reconstrucción total.

El tramo del puente se cayó el lunes 30 de agosto, pero apenas hoy comenzó a circular el clip de 30 segundos en redes sociales.

El día del colapso, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó del incidente y que se aplicó el Plan DNIIIE por parte de la 9 Zona Militar.

Aquel día, en la cuenta de Twitter de la Guardia Nacional Carreteras, se anunció que se implantó un dispositivo de seguridad vial tras el colapso del puente vehicular, en el tramo Venadillo-Entronque Libramiento Sur Culiacán.

En las redes sociales, los opositores al gobierno de Andrés Manuel López Obrador lo criticaron porque según ellos lo acababa de inaugurar y hasta lo presumió en su Segundo Informe de Gobierno, lo cual es falso.

Los mismos usuarios se encargaron de desmentir la información que también publicaron algunos medios de comunicación, y aseguraron que ese puente tiene 40 años de haber sido construido.

También fue confirmado que ese puente no fue inaugurado recientemente, según el programa de verificación de datos de The Associated Press.

La obra que López Obrador inauguró fue la carretera que va de Culiacán a Durango.