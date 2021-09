Monreal sugiere a diputados de Morena revertir el fuero vitalicio a García Cabeza de Vaca

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– El senador Ricardo Monreal Ávila sugirió hoy a los nuevos legisladores locales de Morena en Tamaulipas que levanten el fuero al gobernador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ahora que controlan la mayoría en el Congreso local del estado fronterizo.

“Tienen ustedes una tarea primordial: revertir reformas que se han aprobado en los últimos días, y que han alterado la vida democrática del Estado. No es creíble que los gobernadores se estén dando vida de reyes con protecciones vitalicias y con telas de impunidad que no pueden pasar”, urgió el senador en su participación virtual a la tercera reunión plenaria de los diputados locales del partido presidencial.

En junio pasado, Cabeza de Vaca logró que el Congreso local reafirmara su fuero como gobernador panista de manera “definitiva e inatacable (…) y no podrá ya realizarse de manera posterior ningún acto con motivo de esa declaratoria”, ante el inminente cambio de mayoría en la cámara legislativa estatal, y la llegada de Morena al poder.

Con ello, el gobernador libró la orden de aprehensión que emitió en su contra la Fiscalía General de la República (FGR), que acusa el político de defraudación fiscal, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

“Lo primero que tiene que hacer este grupo es intentar, con los otros grupos, revertir reformas indeseables que se han aprobado de manera grotesca en los últimos días”, señaló Monreal.

En su mensaje, de más de media hora, Monreal expresó una “serie de consejos” a los nuevos legisladores, a quiénes exhortó a “mantener la unidad” y a no venderse, “porque normalmente el gobierno los coopta”. “La izquierda va a gobernar Tamaulipas, pero tenemos que cuidar la unidad (…) no permitir división, no permitir dinamitar nuestros propios consensos”, dijo.