Detienen a alcalde de Quecholac, hermano de “El Toñín”

PUEBLA, Pue.,(apro).- La Fiscalía General de Puebla confirmó que detuvo a José Alejandro Martínez Fuentes, alcalde del municipio de Quecholac y hermano del llamado “Toñín”, a quien el gobernador Miguel Barbosa Huerta ha acusado de ser el líder de una banda de delincuentes que operan en la zona del “Triángulo Rojo”.

El pasado 6 de agosto, la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad del Estado llevaron a cabo un cateo en la casa de la familia de Antonio Valente Martínez Fuentes, hermano del edil, en la localidad de Palmarito Tochapan, en donde supuestamente decomisó armas y drogas.

José Alejandro Martínez Fuentes resultó reelecto, postulado por el Partido Pacto Social de Integración (PSI) por tres años más, por lo que este 15 de octubre iniciaría un nuevo período de tres años en esa localidad.

Hasta esta tarde la FGEP no ha informado los cargos que le imputa al edil de Quecholac, y en un tuit sólo informó que su aprehensión se deriva de una orden judicial que se emitió “ante presuntos hechos delictivos”.

uD83DuDD34 Así fue el operativo de la detención del alcalde de Quecholac, Alejandro Martínez Fuentes y hermano del huachicolero 'El Toñín', tuvieron que derribar la pared de su oficina. | @elincorrectomx @GerardoRuizInc pic.twitter.com/Zxm69qBl7X — Leslie Mora (@LeslieMora22) September 28, 2021

En sus redes sociales, Antonio Martínez Fuentes, alias “El Toñín”, quien siempre ha asegurado que es un agricultor y que las acusaciones del gobernador Barbosa se deben a “persecución política”, defendió a su hermano y calificó de arbitraria su detención.

“Por favor señor gobernador Barbosa no somos tus enemigos, una cosa es que no estamos de acuerdo contigo, sólo déjanos trabajar en el campo que es lo que hacemos, queremos que ya no haya persecuciones en Puebla”, expresó, “usted está usando el poder para aplastar a los poblanos, actúe conforme a derecho no inventando, ni fabricando delitos”.

De acuerdo a información de medios de Quecholac, los agentes de la Fiscalía rompieron muros de la Presidencia Municipal para sacar de su oficina al edil.

“El Toñín” asegura que Barbosa Huerta lo persigue por el reparto de hortalizas que llevó a cabo en colonias marginadas de Puebla, Veracruz y Oaxaca durante los meses más complicados de la pandemia. Además, acusó que las armas y la droga que supuestamente encontró la FGEP en su casa fue sembrada.

Sin embargo, Barbosa Huerta ha asegurado que “El Toñín” es líder de una banda delincuencial que opera en esa región, principalmente en el robo de transporte de carga.