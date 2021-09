Fiscal de Veracruz ignora a Emigdio Enríquez, quien busca justicia por su madre y hermana

XALAPA, Ver. (apro).– Desde hace siete meses y medio, el empresario Emigdio Enríquez Merlín se sigue cuestionando quien mandó a matar a su madre, la exdiputada local del PRI, Gladys Merlín Castro, y a su hermana, la precandidata de Morena-PVEM a la alcaldía de Cosoleacaque, Carla Enríquez.

Las dos mujeres fueron ultimadas por dos sicarios en el interior de su residencia.

Este martes por la mañana, Enríquez Merlín se apersonó en Cosoleacaque a una reunión de seguridad encabezada por la fiscal general del Estado (FGE), Verónica Hernández Giadans, para saber el avance en las investigaciones y si hay autores intelectuales en este doble feminicidio, pero Giadáns se negó a recibirlo y ni siquiera quiso bajar la ventanilla de la Suburban blindada en la que se trasladaba.

Merlín Castro y Enríquez Merlín fueron asesinadas el 15 de febrero pasado. Conforme avanzaron las diligencias, se logró saber que dos sicarios –un escolta de ellos entre los homicidas– contaron con la complicidad de dos policías del Instituto de Policía Auxiliar (IPAX) para entrar a la residencia de la familia en Cosoleacaque y proceder al robo de diez millones de pesos, entre efectivo y joyas.

Emigdio Enríquez habló con reporteros del sur de Veracruz luego del desaire por parte de la fiscal, y recriminó que los fiscales subordinados en la zona sur de Veracruz ya ni siquiera le dan la cara.

“Hay siete detenidos por el caso donde fueron asesinadas mi madre y mi hermana, pero no se ha establecido si hay un móvil o posibles autores intelectuales. Apremio y exijo que me informen en qué etapa está la investigación”.

Actualmente, el fiscal que lleva la carpeta, Ludwig Francisco Cruz Marcia, y el fiscal regional, Claudio Vega Ramos, dejaron recibirlo y ya ni los mensajes le contestan.

“Me quedó duda que (el gobierno) iba a dar con los autores materiales, vamos a ver si hay autores intelectuales, por lo que se ha dicho en los medios y saber cómo van las investigaciones. Quiero saber si hay (asesinos) intelectuales, saber qué pasó, a fondo”.

De acuerdo con la carpeta de investigación UIPJ/DXXISUBCOSOLEA/F4/077/2021 –a la que Apro tuvo acceso–, en el doble feminicidio de Karla Enríquez y Gladys Merlín, los sicarios cometieron un robo de diez millones de pesos en dinero en efectivo y joyas diversas, pero la Fiscalía investiga y agota una línea de investigación que apunta a que atrás de Luis “N”, y los otros dos detenidos, el escolta, Marco Bedolla y su padre del mismo nombre, pueda haber autores intelectuales de este crimen.

Este doble feminicidio ha sido tema de cuestionamientos en cinco ocasiones en la conferencia mañanera del presidente, Andrés Manuel López Obrador quien prometió que no habrá impunidad en este crimen.

Hace un par de semanas, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, expuso que, aunque ya hay dos sicarios y un cómplice detenidos, y uno de los detenidos está confeso, no se ha dado el carpetazo a la investigación, pues se sigue investigando.

“Recuerden que hace poco se detuvo a un feminicida, un homicida y pensaron que se había dado carpetazo, y no. Dimos con todos los autores materiales del doble feminicidio de Cosoleacaque, por ejemplo. Esta es una muestra de que no nos vamos a olvidar y no está concluido el tema, se sigue investigando, y lo que vaya saliendo se dará seguimiento. Y esto es muy importante para nosotros".