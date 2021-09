Layda Sansores exhibe maltrato y abusos contra internos en penal de Campeche (Video)

CAMPECHE, Cam., (apro).- La gobernadora Layda Sansores San Román y la secretaria de Seguridad Pública, Marcela Muñoz Martínez, denunciaron el abandono de los centros de reinserción social del estado y los tratos denigrantes e inhumanos que recibían las personas privadas de su libertad.

Hoy, en la segunda emisión de su programa televisivo “Martes de Jaguar”, la mandataria divulgó un video que delata la golpiza tumultuaria que custodios y la propia directora del penal, Claudia Góngora Rosado, aplicaron a dos internos a los que tenían esposados en el suelo.

Eso sucedió tras el último de los motines que estallaron en julio pasado en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Francisco Kobén, precisamente en demanda de comida y en protesta por los malos tratos que se les daban a ellos y a los familiares que los visitaban.

El video que se mostró en el programa fue captado por el propio sistema de videovigilancia del Centro de Reinserción Social (Cereso) San Francisco Kobén, pero esa parte, donde se ve la golpiza a los dos internos, dijo la gobernadora, había sido cortada.

No obstante, añadió que una persona preocupada por la situación de las personas privadas de su libertad le hizo llegar esa videograbación que se intentó desaparecer, y reconoció que ese abuso “hay que evidenciarlo”.

“Unos 15 policías los golpean, pareciera que es normal, esto fue luego del motín de julio”, narró Sansores mientras se mostraban las imágenes, y señaló “la saña, el abuso de autoridad”, así como la participación de la alcaidesa: “la directora dio las patadas de remate”.

“¡Esto no tiene ninguna justificación!”, expresó.

“Esta parte del video se había suprimido, pero nos lo hicieron llegar, y esto hay que evidenciarlo; es un trato inhumano a las personas privadas de su libertad”, expresó, y recalcó que “son personas”.

“No puede darse en ningún lado ese desprecio a un ser humano, los tratan como perros”, añadió.

Expuso también que los Ceresos de la entidad los internos no tienen nada qué hacer, “es el ocio total y sólo pueden acceder a la droga, a la evasión, no hay talleres… Están muertos, condenados a perder la vida. Esto no es posible”.

Y aseguró que ya se trabaja con todas las secretarías estatales para desarrollar actividades transversales para convertir en modelos los ceresos de Campeche y Carmen, dignificando el tratamiento de los internos y procurándoles actividades que verdaderamente les permitan reinsertarse en la sociedad.

En su intervención, Muñoz Martínez, quien esta semana visitó las dos penales, dijo que en ambos casos encontró que “hay autogobierno, deficiencia en la atención médica, no hay médico los fines de semana y días festivos”, y añadió que “la alimentación es insuficiente, los internos tienen que comprar cosas en tienditas para completar su dieta”.

Reportó que este año se registraron 106 incidencias, entre ellas cuatro motines y 26 agresiones entre internos.

También informó que las personas privadas de su libertad le pidieron que se meta orden, que los regresen a las galeras que les corresponden, pues desde el motín están amontonados en las partes altas.

“Pero principalmente pidieron que no los abandonen”, dijo, e insistió que también le pidieron “atención, deporte, artistas, trabajar, generar dinero…”.