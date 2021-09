Mujeres salen a las calles para exigir la despenalización del aborto en Edomex

TOLUCA, Edomex. (apro).- Cientos de mujeres mexiquenses salieron nuevamente a las calles, este martes, para demandar la despenalización del aborto en la entidad.

A su paso, las colectivas vandalizaron el edificio de rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), donde rompieron vidrios y causaron destrozos, lo mismo que en tiendas de conveniencia y los portones de la sede legislativa, donde les lanzaron chorros de agua a presión desde la parte alta del edificio.

Ahí, con herramientas, palancas y mangos de pala, lograron romper las mallas metálicas colocadas para resguardar el edificio.

A martillazo seco abrieron hoyos en la red, para luego botar totalmente los postes de refuerzo y llegar a los portones de madera, donde pintaron consignas a favor del aborto y contra los diputados y el gobernador Alfredo del Mazo Maza, a quienes responsabilizan de criminalizar a las mujeres que deciden no ser madres, ya sea por un embarazo no planeado o no deseado, o producto de una violación no denunciada.

A los portones legislativos también le sacaron "rajas" y con ellas improvisaron una “batucada” con garrafones de agua, que duró un par de horas.

Las manifestantes pegaron carteles exigiendo justicia para algunas mujeres víctimas de feminicidio, como Victoria y Andrea.

Antes hicieron una parada en la catedral y se confrontaron con integrantes de Provida, quienes, resguardadas por contingentes de policías, las repelieron con padres nuestros, aves marías, cantos religiosos, chorros de agua bendita y muchas cruces lanzadas al aire "para exorcizar” a las mujeres pro aborto.

"Aborto sí, aborto no, eso lo decido yo", fue la respuesta para las Provida por parte de una multitud de jóvenes, en su mayoría vestidas de negro, los rostros cubiertos y con pañoletas envolviendo los puños en alto.

"Ni sumisas ni dolientes, mujeres combatientes”, “No que no, sí que sí, ya volvimos a salir”, “Asesinos, asesinos de mujeres", fueron algunas de las consignas lanzadas en las calles y plazas donde hicieron paradas.

Tras resistir a los policías apostados en la catedral, una joven subió al monumento de "Miguel Hidalgo", ubicado en la plaza de los Mártires, para amarrarle una pañoleta verde en el brazo que sostiene el estandarte libertario.