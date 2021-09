Se quejan de Karla Quintana por revelar el hallazgo de un campo de exterminio en Nuevo Laredo

MONTERREY, N. L., (apro).- Juany Prado, integrante del colectivo Todos somos uno buscando desaparecidos en Nuevo Laredo, expresó su inconformidad con la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Karla Quintana, debido a que incurrió en una indiscreción al revelar en entrevista la existencia de un campo de exterminio en aquella frontera tamaulipeca, cuando el acuerdo era mantener el sigilo mientras avanzan las investigaciones.

Prado Vega recordó que ese punto de incineración de cuerpos, comúnmente conocido como “cocina”, fue descubierto desde el 22 agosto, fecha en que familiares con personas que presuntamente fueron secuestradas, recibieron la notificación del hallazgo.

Lamentó que Quintana Osuna, en entrevista para radio, presentara el hallazgo como suyo cuando, en realidad, quien hizo el descubrimiento fue el Comisionado de Búsquedas de Tamaulipas, Jorge Ernesto Macías Espinosa, quien señaló que no harían mención pública del sitio preciso de estos trabajos forenses, donde se ha reportado un número aún no cuantificado de cadáveres.

La activista explicó en entrevista que cuando les mencionaron la existencia del sitio de exterminio, les explicaron que algunos restos pertenecían a personas que recientemente habían sido privadas de la vida, por lo que posteriormente, el 28 de ese mes, les explicaron que la identificación de los perfiles genéticos demoraría hasta un mes y medio.

“Yo no sé por qué (Quintana) lo dice ahora, como si ella lo hubiera encontrado, cuando lo encontró Macías, el de Búsquedas de Tamaulipas, hace un mes. No lo habíamos dado a conocer por seguridad, porque no sabemos cuánto se tardan en investigar esa ‘cocina’. A las familias sí nos habían dicho, obviamente, pero no a los medios”.

“Encontraron más y se me hizo mal que lo publicaran. Ustedes como medios tienen derecho a comunicarlo a la gente, pero no era así. No debió haberlo dicho y menos como si ella lo encontró. Lo que pensamos la mayoría es que fue al lugar, se tomó la foto y dijo que se encontró esto. No señora, así no es: hay que ir con el Fiscal de Tamaulipas, Irving Barrios, decir que apoyarán con más peritos, y agilizar trámites de ADN. Así le diría a la señora que nos ayuda. Pero como esto que presenta, no”, se quejó Prado.

La Comisionada dijo este martes, en entrevista para W Radio, que habían encontrado un crematorio clandestino “de importantes dimensiones” en zonas aledañas de Nuevo Laredo, cerca del kilómetro 26, donde había indicios de restos óseos calcinados que hacen suponer reciente actividad en el lugar.

Juany Prado busca a su esposo Pedro Cantú Villarreal, desaparecido el 23 de abril de este año cuando, en su trabajo como chofer, fue a la ciudad de Nuevo Laredo y ya no regresó.

La activista dijo que es posible que alguno de los 158 desaparecidos en los últimos meses en la Carretera Monterrey – Nuevo Laredo, pueda ser hallado entre los restos encontrados en esta nueva cocina donde se detecta actividad criminal reciente.