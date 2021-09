Dueño de Baby‘O confirma que el incendio fue provocado y que es pérdida total

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Eduardo Cesarman confirmó que el incendio registrado la noche del miércoles en la icónica discoteca Baby‘O, de Acapulco, fue provocado y que, por la magnitud de los daños, es pérdida total.

En declaraciones al periodista Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, el propietario del centro nocturno por donde desfilaron un sinfín de luminarias mexicanas y extranjeras corroboró lo que había adelantado por la mañana el analista Javier Tejado Dondé en sus redes sociales, en el sentido de que el incendio no fue un accidente.

“Vale la pena aclarar que fue un incendio provocado, es decir, no fue un cortocircuito. Llegaron tres personas, amagaron al policía, traían unos bidones con algún tipo de líquido que pudo haber sido gasolina o thinner y prendieron el lugar. Eso garantizado, hay videos, hay pruebas, hay todo. Sí, lo fueron a quemar”, explicó.

Sujetos ayer forzaron su entrada al Baby’O de Acapulco. Golpearon vigilante y con bidones lo llenaron de gasolina para luego prenderle fuego. Pérdida total! Así la violencia en el puerto, en contexto de cambios de Pdtes municipales en Gro. Que sigue? Así cuantas partes del país? pic.twitter.com/ZmJqKeH2Ia — Javier Tejado (@JTejado) September 30, 2021

Además, rechazó, tajante, la versión que hicieron circular funcionarios del municipio de que los propios dueños habían provocado el incendio de manera intencional.

“Nosotros no teníamos broncas, el lugar estaba listo para abrirse, llevamos manteniéndolo un año y medio y estaba en perfecto estado, no debe dinero y no teníamos prisa en abrir”, dijo.

Asimismo, subrayó que nunca, en 46 años, han tenido problemas con el lugar ni han recibido amenazas.

“Esto no es contra nosotros, porque nunca hemos recibido amenazas, cobro de derecho de piso, no hemos recibido amenazas de nadie y no tenemos problema con nadie. Esto no es contra nosotros, pero el incendio sí fue provocado”, reiteró.

Cesarman reiteró que fue una pérdida total. “Es una lástima porque, realmente, por el esfuerzo que hemos puesto, las 80 familias que viven del negocio más otras tantas”, explicó.

Y añadió que “tenemos seguro contra robo, contra responsabilidad civil, pero no contra actos de este tipo, es decir, no tenemos para incendios provocados, tenemos para incendios, pero no provocados”.

Luego de ratificar que el velador es la única persona que resultó lesionada, el empresario comentó que tendrán que evaluar lo que ocurrirá con el lugar y detalló que ninguna autoridad se ha acercado a ellos para apoyarlos.

“Nosotros tenemos muchas ganas de volver a abrir, pero tendría que ser en otro tipo de ambiente a lo que sucedió. Podríamos terminar de arreglarlo para diciembre, pero sí necesitamos tener una garantía de que esto no va a volver a pasar, porque no queremos ni saber que esto pueda pasar con el lugar abierto”, advirtió.

Por último, dijo que si no existe una seguridad para el negocio y la clientela, no volverá a operar la emblemática discoteca.

De su lado, la Fiscalía de Guerrero informó que, tras el incendio del Baby’O, se solicitaron los videos de las cámaras de seguridad de la discoteca a los abogados de la empresa, pero “hasta el día de hoy, no han sido entregados”.

En un comunicado, la Fiscalía informó que al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Protección Civil estatal para sofocar el siniestro y realizar “una inspección ocular, misma que habrá de determinar las causas” del incendio.