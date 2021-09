Alfaro sugiere a la UdeG usar dinero guardado en un fideicomiso para terminar de construir museo

GUADALAJARA, Jal. (apro).- El gobernador Enrique Alfaro sugiere a la Universidad de Guadalajara (UdeG) usar los mil 200 millones de pesos que tiene guardados en un fideicomiso para concluir el Museo de Ciencias Ambientales (MUCA), y así dejen de reclamar por la reasignación de 140 millones de pesos para la construcción del Hospital Civil de Oriente.

Según el gobierno del estado, en el Fideicomiso para Infraestructura de la Red Universitaria (FIFRU) existen saldos con cinco años de antigüedad y el 86.5% son aportaciones estatales.

“En diciembre de 2020 se sumaron 618 millones de pesos por lo que al cierre de ese ejercicio tenía un saldo de 1,043 millones de pesos. Se recomienda que la Universidad informe la programación de obras en este fideicomiso, los criterios de programación y priorización”, se lee en el escrito que entregaron funcionarios estatales a la UdeG.

Además, el ejecutivo recordó a la UdeG que debe “reintegrar los recursos subejercidos del subsidio estatal al terminar los años fiscales y que las transferencias a Fideicomisos sin estructura no implican el ejercicio de los recursos”.

A la vez, el gobierno, con base en el estado de actividades, afirmó que hasta junio, la UdeG tiene ingresos excedentes por 51.37 millones de pesos a lo proyectado a inicio de este año, y podría alcanzar los 100 millones.

Hoy temprano dimos respuesta a la petición de la @udg_oficial. Les comparto el documento: https://t.co/GQ5TFNOZsz — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) September 6, 2021

Otro punto que argumentó Alfaro es que, derivado de la suspensión de clases a causa del covid, el gobierno del estado no utilizó las instalaciones educativas con lo que ahorró entre 10 y 12 por ciento en pago de servicios básicos, por lo que la casa de estudios podría haber generado “economías hasta por 96 millones de pesos”.

En la reunión del 27 de agosto, entre la comisión Especial para el Diálogo de la UdeG encabezada por el rector general Ricardo Villanueva y el mandatario, los universitarios reiteraron que el ajuste presupuestal violenta su autonomía.

Sin embargo, el ejecutivo, en el escrito que mandó a la UdeG a través de su secretario de la Hacienda Pública, Juan Partida Morales, y del consejero jurídico José Luis Tostado precisó que la universidad no ha recibido el recurso, e incluso no concluyó el proceso para tener recursos para el MUCA, “por tanto no existe ninguna vulneración a la autonomía universitaria”.