Haitianos protestan en oficinas de la Comar para exigir que agilicen sus solicitudes de refugio

TAPACHULA, Chis. (apro).- Cientos de migrantes haitianos protestaron este viernes en las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), en esta ciudad, para exigir la agilización en sus solicitudes de refugio y se ponga fin a la corrupción y al burocratismo.

Con cartulinas y consignas, y bailando música haitiana, los migrantes marcharon desde el parque Miguel Hidalgo hasta las oficinas de la Comar, que fueron resguardadas por decenas de elementos de la Guardia Nacional con equipo antimotines.

Los cientos de migrantes esperaron afuera para ser atendidos, pero no tuvieron éxito.

Los haitianos se quejaron de que la Comar y el Instituto Nacional de Migración (INM) dilatan con toda la intencionalidad sus trámites migratorios para retenerlos en esta ciudad fronteriza.

Denunciaron que les dan citas para resolverles su situación, pero luego las cancelan y las posponen hasta nuevo aviso; a muchos incluso les dieron citas hasta enero de 2022, pero ya no tienen dinero para seguir pagando rentas y comer.

Los migrantes reclamaron que no los dejan salir de esta ciudad, por lo que se han formado caravanas que han sido frenadas y reprimidas por elementos de la Guardia Nacional y el INM.

Además, señalaron que son víctimas de abogados y coyotes que les piden dinero para agilizar sus trámites ante la Comar.

En este contexto, Asylum Access México, una organización cuyo objetivo es hacer realidad los derechos de las personas refugiadas, denunció hoy que el INM obstaculiza el derecho de solicitar asilo en México y deporta a personas en riesgo, con lo que viola la Ley sobre Refugiados y el principio de no devolución establecido en tratados internacionales.

“Asylum Access México expresa su preocupación por la deportación de personas con necesidad de protección internacional, a quienes no se les brinda la oportunidad de solicitar asilo ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), aunque tengan derecho a hacerlo bajo la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político”, destacó el organismo no gubernamental.

Tras entrevistar a los migrantes haitianos que han sido detenidos y deportados en puertos fronterizos como El Ceibo, en Tenosique, Tabasco, estos manifestaron su intención de presentar su solicitud de asilo ante la Comar, pero las autoridades del INM no lo permitieron.

Lo anterior, pese a que la legislación mexicana establece que el Instituto debe dar aviso por escrito a la Comar en cuanto una persona exprese su deseo de iniciar el procedimiento de la condición de refugiado.

“Nos preocupa que en México se continúe violando sistemáticamente el principio de no devolución. El gobierno mexicano debe garantizar acceso al procedimiento de asilo de acuerdo con los tratados y convenciones de derechos humanos de los que México es parte, ya que no es coherente con sus actuaciones. El INM no respeta ni garantiza la protección de las personas”, aseguró Alejandra Macías Delgadillo, directora de Asylum Access México.

La organización que opera en siete ubicaciones diferentes --Acayucan, Palenque, Ciudad de México, Tijuana, Tenosique, Villahermosa y Monterrey--ha identificado que estas acciones son generalizadas y bloquean el derecho que tienen las personas a solicitar asilo, y se suman a los actos ilegales y violentos registrados en las últimas semanas contra personas migrantes y con necesidad de protección internacional en la frontera sur.