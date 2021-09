Captan en video un deslave en cerro de Ecatepec, en Edomex

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las constantes lluvias reportadas en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, provocaron deslaves en una cantera del Cerro Gordo ubicado en la colonia Santa Clara Coatitla, del lado donde no había viviendas, por lo que los daños sólo fueron materiales y las entradas a la colonia terminaron inundadas.

#AlMomento | Así luce una de las entradas a Santa Clara Coatitla, en Ecatepec de Morelos, luego del reporte del deslave del Cerro Gordo.



uD83DuDCF7 Óscar Lara @oscard8_grc pic.twitter.com/Kyd33WWlYZ — Red Vial (@RedVialRC) September 7, 2021

“Hubo un deslave, afortunadamente no tuvimos víctimas, no tenemos pérdidas de vidas ni personas lastimadas, es una cantera que está desocupada, abajo había viviendas, pero el deslave no llegó ahí”, informó el subsecretario de Gobernación del Estado de México en entrevista con Milenio.

La zona está resguardada para evitar a los curiosos. Ahí “están peritos del Colegio de Ingenieros, así como personal de Protección Civil para resguardar los lugares que pudieran estar en riesgo”, según las autoridades.

El incidente ocurrió ayer y causó una gran polvareda dentro del cráter que han hecho por el saqueo de la piedra para construir casas aledañas, aunque algunos se lo atribuyen al cambio climático.

#CambioClimático NO hay más tiempo para ACTUAR



Deslave del Cerro Gordo Ecatepec, por intensas precipitaciones. pic.twitter.com/wdPSBFTYeq — Coordinadora1DMX (@Coordinadora1DM) September 8, 2021

Usuarios de redes sociales señalaron que la colonia cercana a Cerro Gordo, Santa Clara Coatitla, está inundada, al igual que Jardines de Santa Clara, y denunciaron que el gobierno de Ecatepec no tiene un plan ni estrategia de ayuda a la población.