El gobernador de Tabasco vuelve a contagiarse de coronavirus

VILLAHERMOSA, Tab. (proceso.com.mx).– El gobernador sustituto de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos, informó que dio positivo a covid-19, aunque presenta síntomas leves, por lo que se apegará a los protocolos de la Secretaría de Salud y continuará pendiente de todas sus actividades en total aislamiento.

“Con una solicitud muy respetuosa, para que se sigan cuidando con las medidas sanitarias y así evitar mayores contagios, les informo que me he hecho la prueba y soy positivo a covid-19. Me siento bien, pero continuaré mis actividades y pendiente de todos los temas en total aislamiento. Seguiré atento a las actividades del equipo de trabajo del gobierno", reportó en sus redes sociales.

Merino Campos asumió la gubernatura en agosto del año pasado, en sustitución del ahora secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y es la segunda vez que se contagia de covid-19.

La primera vez fue en julio de 2020, cuando era delegado de Programas Integrales de Desarrollo en Tabasco del gobierno federal.

En Tabasco, la cuarta ola de contagios por la pandemia crece exponencialmente en estos primeros 15 días de enero.

Enero del 2022 inició con 179 nuevos casos positivos y 471 pacientes activos.

Este sábado, la Secretaría de Salud reportó 10 mil 076 pacientes activos y dos mil 171 casos positivos, 83 hospitalizados y cero fallecimientos, con lo que el estado escaló al sexto lugar nacional en tasa de incidencia de casos activos.

Tabasco acumula 156 mil 139 contagios desde inicio de la pandemia y 5 mil 951 muertes.

La titular de la Secretaría de Salud, Silvia Guillermina Roldán Fernández, advirtió que Tabasco afronta un rebrote muy fuerte de la pandemia provocado por la variante Ómicron, y que la próxima semana podría enfrentarse todavía una fase más difícil.

Remarcó que, hoy por hoy, la vacuna contra el covid-19 es la única “bala de plata” que existe para reducir el riesgo de enfermar gravemente en caso de contagio y que, aunque no existe certeza de nada, los especialistas predicen que será hasta la última semana de febrero cuando la curva de la cuarta ola entraría en declive.