La designación como embajador del exgobernador de Campeche pone en aprietos a Layda Sansores

CAMPECHE, Cam. (apro).- La designación del exgobernador Carlos Miguel Aysa González como embajador de México en República Dominicana puso en aprietos a la ahora mandataria Layda Sansores, quien supuestamente investigaba la administración de su antecesor.

La noticia desató una cascada de reproches por “traidor” en contra de Aysa, quien como gobernador sustituto terminó el sexenio de Alejandro Moreno Cárdenas, quien abandonó el cargo para buscar la presidencia nacional de su partido, el Revolucionario Institucional (PRI).

También bajó de tono al discurso de Sansores San Román, cuyas acusaciones sobre las presuntas corruptelas detectadas se centraban en el bienio que gobernó Aysa, dado que la sobrina política de la mandataria, América Azar, fungió como secretaria de Finanzas en el cuatrienio de Alito, en el que el que por su parte el actual coordinador de la Oficina de la Gobernadora, Armando Toledo Jamit, se desempeñó como secretario de Desarrollo Rural.

En una de sus polémicas emisiones del programa “Martes del Jaguar”, la gobernadora exhibió públicamente a Karla Aysa González, quien fue obligada a renunciar a su cargo como jefa de la oficina de la presidencia del consejo general del Instituto Electoral del Estado de Campeche (Ieec).

Hoy, a su llegada a Campeche, luego de casi una semana de ausencia, Sansores San Román declaró en una entrevista que ella no ve ninguna traición en la intención de López Obrador de enviar a Aysa González como embajador a República Dominicana y, por el contrario, lo consideró “una distinción”.

“Yo no veo ninguna traición, creo que es una distinción del presidente para un campechano. Lo felicito, le deseamos éxito, además la embajada que le dan es Santo Domingo, quien es embajador sabe muy bien que Santo Domingo, dentro del Caribe, es el país con quien tenemos mayor intercambio comercial. Así que es un puesto muy importante”, respondió.

Salió en defensa de su antecesor ante las acusaciones de priistas, panistas y perredistas que lo acusan de “traidor” e insistió en que a los campechanos les debe satisfacer su eventual nombramiento.

“Aysa siempre se portó con lealtad a su partido, nosotros no tenemos… Al contrario, nosotros siempre estábamos con precauciones y creo que esto no viene de nosotros. Es un nombramiento del Presidente así que ellos deben de sentirse muy molestos no sé por qué razones para los campechanos nos deberá satisfacer”, comentó.

Negó que Aysa González haya intervenido en el proceso electoral para entregar a Morena el estado, y sostuvo que su triunfo fue “bien ganado y recontado, pero además después de una larga lucha, así que ni veo que tenga ninguna conexión”.

“Yo les decía desde hace rato que el PRI estaba muerto, no se daban cuenta. Nosotros decíamos que organicen el funeral, nosotros mandamos las flores. Hoy es otro momento, hemos estado trabajando por crear una armonía en el estado e invitar abrir los espacios a quiénes tienen un corazón dispuesto apoyar a qué nuestro estado progrese”.

El excandidato del PRI a la gubernatura, Christian Castro Bello, sobrino de Moreno Cárdenas, fue uno de los que protestaron y difundió en sus redes sociales que la propuesta de López Obrador confirma que Aysa traicionó a Campeche en los comicios.

“La honestidad, la lealtad y el agradecimiento son valores supremos y están más allá del ejercicio de la política; se tienen o no se tienen: no hay punto intermedio entre ellos porque son valores absolutos”, dijo.

“Hoy, la propuesta para que el exgobernador Carlos Miguel Aysa se incorpore al equipo de la 4T, confirma que Campeche fue traicionado.

Esta traición significa dos cosas:

“Primero, hacia atrás, que podemos tener la conciencia tranquila que no quedó de nosotros. Como candidato di lo mejor de mí y como partido, dieron lo mejor de ustedes. NO tengo palabras para agradecer las muestras de cariño y respaldo que recibí durante la campaña y que he seguido recibiendo durante los últimos meses.

“Segundo, para adelante significa mucho más; significa que debemos seguir luchando para demostrar que la traición de un sólo hombre no puede más que la voluntad de todo un pueblo”.

Y consideró que es momento para preparar “la siguiente batalla” y recuperar el rumbo perdido en Campeche.

Por último, ironizó: “¡Qué barato le salió a Morena! ¡Recibieron Campeche a cambio de una embajada!”.