Barbosa reprocha a ONG y periodistas por bebé hallado muerto en penal de Puebla

PUEBLA, Pue. (proceso.com.mx).– Organizaciones civiles reclamaron al gobernador Miguel Barbosa Huerta por las advertencias que hizo contra activistas y periodistas que han exigido que se esclarezca el caso del bebé encontrado muerto en un basurero del penal de San Miguel, Puebla.

En su conferencia del viernes, el gobernador dijo que las personas que estaban siguiendo este caso lo hacen con el ánimo de desgastar, pero que estos hechos quedarán esclarecidos.

“Alrededor de este asunto ha habido mucha especulación, especulaciones de buena fe y de mala fe, activistas que se dedican, para este asunto, a protagonizar y hacer aseveraciones sin sustento sólo para ganar protagonismos, un momento protagónico”, expresó.

“¿Qué va a pasar cuando se esclarezcan los hechos? Que va a ser pronto, muy pronto. Todos los que afirmaron cosas, ellas y ellos, se van a callar como de costumbre, porque así es su moral y ya no van a decir nada, ya no van a ofrecer ni una disculpa, ya no van a decir nada, eso es lo que ocurre siempre... actúan con el ánimo de desgastar, de desgastar”.

Luego, agregó:

“Vuelvo a repetir, todos los que dijeron cosas van a silenciarse, porque así han actuado siempre, tengan cuidado también, en el desempeño de la profesión, la noble profesión del periodismo que no sirva también para destruir escenarios, esa es mi respuesta”.

Después de 11 días, las autoridades siguen dar una sola respuesta o aclaración sobre el bebé encontrado muerto en el basurero de una cárcel en #Puebla, pero eso sí Miguel Barbosa, amenaza a los activistas que han dado a conocer el caso!!! #JusticiaBebé pic.twitter.com/jbJa3kpoSC — Avi uD83DuDE37uD83EuDD86 (@avieu) January 21, 2022

En un comunicado, organizaciones que han seguido el caso, como Reinserta, Mexicanos Haciendo Bola, Ciudadanos por una Causa en Común, entre otras, pidieron a Barbosa Huerta que aclare sobre qué tienen que cuidarse.

“Ante la ambigüedad de las declaraciones del gobernador, las organizaciones abajo firmantes acudimos a ustedes para solicitar atentamente que exhorten al Poder Ejecutivo del estado de Puebla para que aclare ¿de qué o de quién tenemos que cuidarnos?”, reclamaron.

En su carta, también vuelven a hacer un llamado para “la intervención de todas las fuerzas políticas” para que se esclarezcan los hechos sobre la aparición del cuerpo del bebé muerto en el interior del penal y para que se tomen todas las medidas pertinentes para que casos como éste no vuelvan a repetirse.

El jueves, las ONG pidieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que reconsidere su postura de no atraer el caso, luego de que su homóloga poblana reclamó que los hechos correspondían al ámbito local y le pidió que se abstuviera de investigar al respecto.