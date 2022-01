Cuautitlán también castigará a quienes no usen cubrebocas; estas son las sanciones

TOLUCA, Edomex. (apro).- El cabildo de Cuautitlán acordó sancionar, hasta con seis horas de arresto y multas de 481 pesos, a los habitantes y encargados de negocios, respectivamente, que no cumplan con el uso obligatorio del cubrebocas y/o no atiendan las medidas sanitarias dispuestas para evitar la propagación del SARS-CoV-2.

Con éste, ya son dos los municipios mexiquenses que implementan sanciones para quienes no acaten las disposiciones, después de Ecatepec.

La propuesta avalada por el cabildo establece que los transeúntes que no acaten la disposición serán sancionados con seis horas de arresto, conmutable por multa cuyo monto no se especificó, pero se asegura atenderá la gravedad de la falta.

Además, a los propietarios de establecimientos comerciales se obliga a proporcionar gel antibacterial y al uso de cubrebocas de su personal y clientes; de lo contrario, deberán pagar una multa equivalente a 5 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA); es decir, 481 pesos, con la posibilidad de clausura temporal o definitiva en caso de reincidencia.

También se aprobó la distribución de mascarillas y la sanitización de espacios públicos.

El pasado 12 de enero el ayuntamiento de Ecatepec aprobó el uso obligatorio de cubrebocas, y sancionar su desacato con hasta ocho horas de arresto o cinco horas de trabajo comunitario.

En el caso de Toluca, aunque el bando establece el uso obligatorio de este dispositivo, el alcalde Raymundo Martínez indicó que por el momento no se contempla sancionar a los ciudadanos que no lo porten en la calle, aunque no se descarta si se observa que la medida no se respeta.