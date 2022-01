Niño de 10 años aprendió a hacer uñas de acrílico para apoyar con la cirugía de su hermano

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Gabriel Aarón, de 10 años, ayuda a sus padres a juntar dinero para la cirugía testicular que necesita su hermano Bryan, de cuatro años, por lo que, a los ocho años, aprendió a poner uñas acrílicas y trabaja en el negocio de su madre, en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

“Hola, estaré aplicando uñas todo el tiempo, aunque sea noche, porque quiero ayudar a mi hermano en sus operaciones. No tengo dinero, pero quiero apoyar a mamá, puse diseños que yo puedo hacer, aún me falta, pero las haré lo más bonitas que pueda. $150 por cualquier aplicación. Gracias”, escribió en su muro de Facebook, el 5 de enero pasado.

Contó que tiene 10 años y le llamó mucho la atención cuando veía a su mamá trabajando.

“Siempre me gustó y le pedí a ella que me diera la oportunidad de practicar y así fui avanzando y me gusta mucho aplicar uñas”, contó.