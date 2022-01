Exigen detener la criminalización de 11 activistas de la Colectiva Ehécatl en Edomex

TOLUCA (apro).- Feministas de Toluca y Ecatepec realizaron una marcha y plantón frente a instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), para exigir un alto a la criminalización de 11 activistas de la Colectiva Ehécatl, contra quienes tienen iniciada una carpeta de investigación desde abril del 2021 por presunta obstrucción a la justicia y evasión.

La activista Carmen Zamora, contra quien pesan estos cargos, explicó que desde el año pasado la fiscalía lanzó una campaña de criminalización contra feministas de diversos colectivos fabricando delitos y difundiendo datos falsos entre periodistas y medios cercanos al gobierno mexiquense con el objetivo de desprestigiar su lucha.

Dijo que los hechos por los cuales se acusa a un total de once mujeres activistas, ocurrieron el 20 de abril del 2021, cuando fueron agredidas mientras se encontraban en una fiscalía de Ecatepec, exigiendo avances en diversas carpetas de investigación empantanadas y relacionadas con algunos de los 50 casos que acompañan en materia de feminicidios, desapariciones forzadas, corrupción policiaca y abusos de autoridad en municipios del oriente del territorio.

Mencionó que en aquella ocasión se montó un operativo con cien elementos de seguridad para desalojarlas del inmueble, ante su exigencia de avances en las carpetas de investigación.

Mencionó que la Fiscalía ha desvirtuado lo ocurrido en esa ocasión, para fincarles cargos por una supuesta obstrucción de la justicia cuando en realidad se encontraban peleando por los derechos de acceso a la justicia en diversos casos de violencia de género.

Dijo que desde entonces ella y otras diez activistas enfrentan cargos por los que podrían ser detenidas en cualquier momento bajo delitos fabricados y en una carpeta de investigación a la que no han tenido acceso, a pesar de que lo han venido solicitando insistentemente.

Informó asimismo que su movilización inició anoche luego de esperar varias horas a que se les entregaran copias certificadas de la carpeta de investigación, tras acudir a declarar; sin embargo, se les negaron las copias.

Refirió que en algún momento se les intentó desalojar y cerca de las 23:00 horas fueron reprimidas por policías mexiquenses y en la maniobra una policía trans la sometió y le fracturó una falange del dedo meñique de la mano derecha.

Por lo anterior y debido a qué algunas quedaron incomunicadas en el inmueble, feministas del Colectivo Plantón de Toluca "llegaron a acuerparlas" y a plantarse frente al edificio (ubicado atrás de la sede principal de la FGJEM).

Zamora, quien está por cumplir 60 años y ha destacado por acompañar algunos de los casos de feminicidios más emblemáticos ocurridos en el oriente de Edomex, dijo tener miedo de sufrir una "desaparición forzada" o una detención arbitraria por parte del aparato de procuración de justicia de Edomex, pues anoche fueron amenazadas de desaparición por parte de un agente de la fiscalía, acusó.

"Más aún cuando la fiscalía se siente avalada por estos periodistas y medios que han difundido datos falsos y nos están criminalizando con esta información incorrecta, que acaban de difundir algunos periodistas de que hemos violado principios institucionales", señaló.

"No sé a qué principios institucionales se refieren, nosotras somos mujeres proletarias de Ecatepec que luchamos por el acceso a la legalidad... Nosotras no les debemos favores a nadie, no trabajamos para nadie", sostuvo.

La Colectiva Ehécatl presento tambien un pliego petitorio para exigir la determinación de la carpeta de investigación con una resolución de la no acción penal contra ellas o un desechamiento de la misma, así como garantías de "no repetición".