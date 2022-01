Afirman que la niña Cristel fue abusada antes de ser asesinada y agresor la atrajo con golosinas

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo., (apro).- Carlos “L”, el presunto feminicida de Cristel Florelli, la niña de cinco años asesinada el pasado 30 de diciembre, habría abusado sexualmente de la pequeña víctima a la que atrajo a su predio ofreciéndole golosinas.

Cristel fue reportada como desaparecida por sus familiares la noche del 29 de diciembre. Se le vio por última vez con vida en la colonia Zacil-Há, donde vivía. De inmediato se activó la Alerta Amber e inició la búsqueda.

Fue hasta el día siguiente cuando la Fiscalía General del Estado (FGE) localizó el cuerpo de la pequeña sepultado en el patio de un vecino, identificado como Carlos “L”, quien fue detenido.

Hoy, la FGE informó que la necropsia confirmó que la menor fue abusada sexualmente antes de ser asesinada y adelantó que se buscará la pena máxima, que es de 50 años de prisión, para el probable responsable del feminicidio, quien esta mañana tuvo su audiencia de imputación ante un juez de control, pero solicitó la duplicidad del término para la resolución de su situación jurídica.

Por su parte, en su conferencia de prensa semanal, la alcaldesa Lili Campos, reveló que, de acuerdo con las pesquisas, el presunto feminicida atrajo a la pequeña con “galletas y chocolates”.

“Desafortunadamente tuvimos el reporte de poder atender el caso de una niña que desapareció, que en paz descanse. Se tuvo la denuncia, se intervino en cuanto se tuvo conocimiento, sin embargo, fue gracias a la búsqueda, se activaron a los perros de aquí de la policía, fue que se pudo dar con el cuerpo”, comentó.

“Sin embargo, aquí fíjense, de acuerdo también a algunas declaraciones, es que el señor que hoy está detenido, bueno este ni señor es, esta persona que está ahí detenida y que ahí seguramente va a estar muchos años de su vida por lo que cometió, él según le invitaba galletas y chocolates a la niña”, añadió.

Y lanzó un llamado a los padres para ser cuidadosos con los niños.

“No porque el vecino tenga cara de bueno, no porque la persona le diga que le da chocolates, dulces y galletas a cada rato, no significa que eso todo sea bueno siempre; no se trata tampoco de desconfiar de los vecinos o vecinas, pero sí creo importante ser responsables y cuidar a nuestros niños, creo que hay cuestiones que como padres podemos prevenir y evitar”, dijo.