A siete años del asesinato del periodista Moisés Sánchez, su hijo reclama que la justicia no llega

XALAPA, Ver. (apro) .–Desde hace más de 2 mil 500 días, Jorge Sánchez acudió a manifestarse al Palacio de Gobierno, a la Fiscalía General del Estado, a la extinta Procuraduría General de la República, a la hoy FGR, y nadie sabe darle una respuesta del porqué mataron a su padre, el periodista de “La Unión” de Veracruz, Moisés Sánchez Cerezo.

Al cumplirse siete años de su “levantón” y posterior asesinato de Moisés Sánchez, Jorge Sánchez -de oficio periodista- acudió a la Plaza Regina Martínez a hacer una protesta con veladoras y fotografías de cada uno de los 24 periodistas asesinados en los últimos diez años en Veracruz, el territorio más fértil para matar periodistas en el país, pero también el más impune.

El periodista Jorge Sánchez -quien hasta la fecha permanece con medidas de seguridad por parte del gobierno federal y estatal- aseguró que ni en el sexenio de Cuitláhuac García, ni en el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares, mucho menos en el del priista, Javier Duarte hay un real interés por resolver los crímenes de los periodistas asesinados en Veracruz.

Moisés Sánchez Cerezo, editor y periodista de La Unión, fue sacado con lujo de violencia del interior de su domicilio el 2 de enero del 2015 en el municipio de Medellín de Bravo; en las investigaciones afloró que aunque fue “levantado” por sicarios del Cártel de Jalisco Nueva Generación, estos, recibieron el apoyo de policías estatales y agentes de tránsito municipal.

Por el crimen, continúa prófugo de la justicia, acusado de autoría intelectual, el exalcalde de Medellín, Omar García, por dicho delito, solo está en prisión el expolicía estatal, Clemente Noe Rodríguez, oficial quien declaró que actuó por orden del entonces alcalde panista y del comandante de la policía municipal.

Por la noche, Jorge Sánchez Ordóñez, hijo de Moisés Sánchez Cerezo como acto de protesta colocó las fotografías de la mayoría de las reporteras y reporteros que han sido asesinados en Veracruz.

El entrevistado señaló que la impunidad ha prevalecido en el caso durante gobiernos priistas, panistas y actualmente en el de Morena.

Uno de los autores materiales del homicidio de su padre lleva el apellido Meneses, era escolta del expresidente municipal y, aunque había sido detenido, posteriormente obtuvo su libertad.

“Prácticamente el caso no ha avanzado nada, lo que hacen es meter y meter documentos que no llevan a ningún lado, hablamos de que hay 38 tomos y de esos no hay nada para resolver el caso”, enfatizó Jorge Sánchez.