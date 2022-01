El CJNG acusa en video que autoridades de Veracruz protegen al Cártel de Sinaloa

XALAPA, Ver. (apro).- El Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y su brazo armado en la Cuenca del Papaloapan conocidos como “Los Cuatro Letras” acusaron en un video que el gobierno de Veracruz, la Policía Municipal de Cosamaloapan y el Secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos protegen y promueven las actividades ilícitas del Cártel de Sinaloa.

En un video de casi tres minutos de duración, una célula de veinte integrantes de “Los Cuatro Letras” tienen encañonados y arrodillados a diez civiles –presuntamente nueve de ellos amanecieron muertos en la carretera Isla-San Andrés Tuxtla este viernes por la mañana- a quienes les hacen confesar que son una célula del Cártel de Sinaloa, la cual es apoyada por el gobierno estatal con “armas”, “vehículos” “dinero” y “drogas” para reclutar sicarios para “calentar la plaza” en la Cuenca del Papaloapan y el sur de Veracruz.

En el video, un jefe de sicarios de “Los Cuatro Letras” interroga a Alejandro Roca Andrade, hijo de Dámaso Luis Roca Burgos –primo en segundo grado del secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos-, y quien afirma que le fueron entregados cinco millones de pesos para reclutar sicarios para el Cártel de Sinaloa.

“Mi tío me contrato hace unos meses, yo me encontraba en el estado de Quintana Roo, me ofreció trabajo y cinco millones de pesos para que yo reclutará a sicarios para calentar la plaza en la Cuenca del Papaloapan, ya que el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado no quiere jalar (sic) con el Cártel de Sinaloa”.