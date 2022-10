Américo Villarreal asume la gubernatura de Tamaulipas... sin Cabeza de Vaca

CIUDAD VICTORIA, Tamps. (proceso.com.mx).– Américo Villarreal Anaya rindió protesta como gobernador constitucional de Tamaulipas, en una ceremonia en la que destacó la ausencia del mandatario saliente, el panista Francisco García Cabeza de Vaca, sobre quien, sin fuero, se han activado órdenes de aprehensión por delitos federales.

En sesión solemne en el Congreso local y con la presencia del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, Villarreal juró esta mañana hacer cumplir la ley, y anunció la llegada de la Cuarta Transformación al territorio local.

“Mis ideales son claros: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Haré un gobierno cercano, que escuche y comprenda las necesidades para dar respuestas eficaces a los problemas de la gente, estos serán los grandes pilares de mi administración y lo que habrá de diferenciarnos”, dijo el mandatario de 64 años.

Al iniciar funciones como el primer gobernador tamaulipeco emergido del partido Movimiento de Regeneración Nacional para el sexenio 2022-2028, Villarreal llamó a las personas de cualquier filiación política a que se sumen a su movimiento y aporten ideas innovadoras.

“Más que anclarnos en nuestras posibles diferencias legítimas y respetables, tengamos presente que nos debemos al pueblo. Ratifico mi compromiso de gobernar para todas y todos, porque nuestro proyecto humanista es para la inclusión, dejando atrás las viejas y anacrónicas formas de hacer política que no han estado a la altura de las exigencias de la sociedad tamaulipeca”, remarcó el mandatario número 26 de la entidad, ante los integrantes de la 65 Legislatura.

Afirmó que su prioridad serán “los pobres, los últimos de la fila”, por lo que en su plan de gobierno privilegiará la justicia social.

Al iniciar hoy también el primer periodo ordinario del segundo año de la Legislatura, le tomó la protesta la presidenta de la Mesa Directiva, la priista Alejandra Cárdenas Castillejos.

Por primera vez en 80 años, la transición ocurrió con la ausencia del gobernador saliente, pues García Cabeza de Vaca decidió no presentarse sin dar explicación. Al perder el fuero constitucional, la Fiscalía General de la República (FGR) podría cumplir las órdenes de aprehensión giradas en su contra por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

Muy activo en su cuenta de Twitter @fgcabezadevaca, el panista no ha hecho comentarios sobre la toma de protesta ni su ausencia en el evento. Hasta el viernes publicaba posts en los que destacaba los logros de su administración.

Entre los asistentes al evento de esta mañana estuvieron Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México; Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores; Samuel García, gobernador de Nuevo León, así como más de una decena de mandatarios de otros estados.

Luego de la ceremonia se tenía programada una fiesta popular de celebración en el denominado Recinto Ferial.

Américo Villarreal Anaya es hijo de Américo Villarreal Guerra, quien fuera gobernador de Tamaulipas por el PRI en el sexenio 1987-1993.