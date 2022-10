Policía tapatío señalado como enlace con el CJNG no trabaja en la Policía de Guadalajara: Lemus

GUADALAJARA, Jal. (apro).- El alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, negó que un policía tapatío sea el enlace entre los tres niveles de gobierno y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tal como revela uno de los informes hackeados por el colectivo Guacamaya a la Secretaría de la Defensa (Sedena), dado a conocer por Proceso.

“No hay nombres, no hay pruebas, no hay nada que yo pudiera hacer como para tener una investigación adicional. Lo que les garantizo es que esa persona que no tiene nombre en la investigación, no trabaja en la Policía de Guadalajara porque hablé inmediatamente con el coordinador del área y, bueno, pues no, ese personaje no existe”, refirió.

En el informe hackeado se menciona que el policía tapatío organizó reuniones entre delincuentes y comandantes, uno de ellos, el actual comisario de Guadalajara, Juan Pablo Hernández, quien al momento de realizarse el reporte de la Sedena estaba en la comisaría de Zapopan.

Al respecto, Lemus dijo que habló con Juan Pablo Hernández, quien negó cualquier situación irregular.

Proceso publicó que los documentos de la Sedena involucran a funcionarios del Estado de México, Jalisco, Morelos, Veracruz, Guerrero, y de otros estados con 81 grupos de narcotráfico que operan en el país.