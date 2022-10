Samuel García en su primer año: muchos anuncios y pocas obras

MONTERREY, N. L., (apro).- Samuel García Sepúlveda anunció, desde la campaña y ya como gobernador electo, un cúmulo de obras que harían a Nuevo León “el mejor lugar para vivir”, como estado vanguardista del país.

Dijo que se construirían tres líneas del metro; las Carreteras La Gloria–Colombia, y la Interserrana; un tren de Monterrey a San Antonio, Texas, y un tranvía metropolitano de García hasta el Aeropuerto en Apodaca. Traería 800 camiones procedentes de Asia, para resolver la crisis de movilidad interurbana.

Hasta anunció con gran alboroto un nuevo estadio para Tigres.

Pero, hasta este 4 de octubre, al cumplirse el primer año de gobierno del joven político de Movimiento Ciudadano (MC) todas las obras se han quedado, si acaso, en ingenierías.

La única que ha iniciado es el acueducto El Cuchillo II, un proyecto que es posible por el respaldo federal.

Anunció que la Presa Libertad ayudaría a resolver el severo problema de la sequía, que ocasionó cortes entre la ciudadanía, aunque la obra está atorada por problemas ejidales relacionados con desafectaciones, por lo que es probable que no quede terminada en el lapso de su mandato.

“Se montó un buen circo, pero falló el cirquero”, dictamina Waldo Fernández, diputado de Morena, que considera que el mandatario, por inexperiencia, se enredó en promesas principalmente del área de movilidad, que es la bandera insignia de su gobierno.

Coparmex Nuevo León, en voz de su directora general Cecilia Carrillo López, observa que hay “áreas de oportunidad” en los rubros de combate a la corrupción, inseguridad y transporte público, aunque se observan mejorías en el manejo de la economía local, pues se generan condiciones favorables para la inversión.

Por su parte, la legisladora local Sandra Pámanes, de Movimiento Ciudadano, dice que el gobernador debe revisar la forma de comunicarse con la ciudadanía, pues en este primer año ha mantenido distancia con mensajes a través de redes sociales, en lugar de contactarlos directamente.

Reconoce que, en este primer año, el mandatario emecista ha hecho obra escasa, aunque ha “sentado las bases” para la infraestructura que ha sido anunciada.

En su informa de gobierno, García hizo un recuento de los casos de corrupción a los que ha combatido a lo largo de su primer año. Mencionó que ha presentado unas 50 denuncias en los ámbitos local y federal, por robos en áreas de Agua y Drenaje, Seguridad Pública, Isssteleón.

Dijo que hay dos procesos penales contra su antecesor, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco.

Pero de la obra, nada.

Si acaso, en sus anuncios promocionales del primer aniversario se excusa: “Roma no se hizo en un día”.

Samuel García rechazó ser entrevistado para esta nota.

Escasa obra

Al hacer un balance de la administración estatal del primer año, el morenista Fernández González ve que Samuel García únicamente pudo resolver la sequía, el gran problema de la administración, con el apoyo del gobierno federal.

Hubo envío de pipas de agua cortesía de la Federación, que fueron repartidas con una puntual logística del Ejército Mexicano y ahora, el ducto de 114 kilómetros de El Chuchillo II, de la Presa El Cuchillo, de China a Monterrey, será sufragada en su mitad por la Federación.

“El informe debió ser una hoja en blanco. No tuvo nada que informar más que incrementos a todo y cero resultados. Como ejemplo, son las tres líneas del metro. El sistema no ha avanzado un centímetro, pero ya aumentaron sus tarifas. Dijo que iban a llegar 800 camiones en mayo, con parte del dinero público y hasta ahora han llegado 30 y ya se descompusieron 10.

“A un año, el sistema de transporte público de Nuevo León es inoperante, la gente tarda de dos a tres horas para llegar a su destino, con filas detestables. Y sin soluciones, pues no les ha dado subsidios a los empresarios del transporte y eso que hay 60 mil personas que viven de esa industria. Y ni siquiera ha reconfigurado las líneas del transporte”, señala.

Dice que hay récord de homicidios en este primer año del sexenio de García Sepúlveda, con un incremento de este delito por encima del que se registró en tiempos del priista Rodrigo Medina donde hubo la crisis de inseguridad.

Y tuvo que venir a apaciguar al estado el Ejército, que envió dos contingentes, pese a que los diputados federales de Movimiento Ciudadano y hasta el mismo dirigente nacional, Dante Delgado, se regodean al reprochar la militarización en todo el país.

Las obras viales que anunció, como los grandes proyectos sexenales, son inexistentes, señala Fernández González.

“Acabo de regresar de la Carretera a Colombia (Anáhuac) y no encontré la carretera que dicen que están haciendo. Un asunto es el recarpeteo y el mantenimiento, pero él dijo que había una nueva que competiría con la de cuota para que la gente viajara al Puente Colombia. Tampoco encuentro la Carretera Interserrana (al sur), no la encuentro. La inauguró solo en el papel”, dice.

Del tren anunciado a San Antonio, ni siquiera hay proyecto ejecutivo. Y considera extraño que ese sea el destino pues hacia esa ciudad texana los regiomontanos van de shopping, cuando el tránsito natural debiera ser hacia Houston, centro económico de ese estado.

Y del tren que recorrerá la zona metropolitana, desde García hasta el Aeropuerto, un año después está en etapa de estudios, para los que se han invertido 30 millones de pesos.

Waldo Fernández recuerda que el año pasado, al inicio de su gobierno García Sepúlveda recibió 12 mil millones de pesos más de presupuesto, libre para gasto, que no se ha materializado y que se sumará a otros 15 mil que la Federación enviará en esta, cantidades que no han sido capitalizadas en obras significativas.

Es dinero que llega extra por la reconfiguración de la población local, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informático, que provocó mayores participaciones para la entidad.

El morenista lamenta que el gobernador haya formado el McPRIAN, como le llama a la alianza entre emecistas tricolores y albiazules, para acordar, con criterios partidistas, la forma en que será seleccionado el fiscal general.

Y en cuestión de combate anticorrupción, lamenta que García Sepúlveda haya solapado a su jefe de Comunicación, Glen Villarreal, que se autofacturó 10 millones de pesos en una empresa en la que tiene facultades de editor, como lo denunció El Norte.

La oportunidad de Samuel

Al referirse al combate a la corrupción, Cecilia Carrillo, directora de Coparmex en la entidad señala que ha sido “secuestrado” el Sistema Estatal Anticorrupción, que designa en la entidad a los fiscales general, Anticorrupción y Electoral.

“El Sistema Estatal Anticorrupción ha sido secuestrado y resulta inoperante. Si bien es cierto, esto recae más en la esfera del poder legislativo, consideramos que el ejecutivo debe asumir un papel de diálogo activo, para impulsar mejoras en la materia”, señala la directiva.

García también ha fallado, dice la directora de Coparmex NL pues, basada en datos de la Fiscalía General de Nuevo León, en los primeros 8 meses de 2022 se registró un 13% más de casos de violaciones que en el mismo período del 2021; 10% más de delitos de violencia familiar; 2% más de homicidios culposos; 73% de robos casa habitación; 42% más de robo a negocios; 35% más de robos a personas, y 2% más de robos a vehículo.

Al interior de MC, el gobernador cuenta con una bancada en el Congreso local de mujeres críticas, como Iraís Reyes, compañera de partido, que reconoce como uno de sus aciertos la constitución de un gabinete prioritario, aunque lamenta que esa misma idea de igualdad no haya sido plasmada en la Constitución reformada, aunque él la promociona como “nueva”.

Debe haber mayor énfasis en el tema de violencia contra la mujer, dice Reyes de la Torre, pues hasta ahora no se ha avanzado en estrategias estatales, en cuestiones de género para mejorar las condiciones en las que viven y trabajan ellas.

“En igualdad de género creo que se puede hacer más. Puede haber más prevención de violencia contra la mujer. Es tal vez porque va un año, pero se puede hacer estrategia más fuerte. No he visto seguridad de mujeres en transporte público o espacios seguros en oficinas de gobierno o empresas, que se generen convenios. No veo convenios del gobierno estatal y empresarios en temas de igualdad salarial o mejores condiciones para las trabajadoras”, dice.

Por su parte, Pámanes Ortiz, también emecista, observa que ahora Samuel García tiene la oportunidad de hacer lo que no se hizo en los gobiernos de Rodrigo Medina y luego de Jaime Rodríguez, en cuanto a obras y planes de movilidad, y en medidas de seguridad, como se ve en la ruta que sigue esta administración.

Sin embargo, sabe que la paciencia de la ciudadanía se agota, por lo que García debe actuar de inmediato.

“Es primer año es de asentar cada uno de los proyectos. Por supuesto que vamos a estar observantes de que se cumpla, porque la ciudadanía ya no aguanta más estar escuchando anuncios espectaculares y que en la práctica no se lleven a cabo. Hay recursos y hay capacidad técnica de parte de integrantes de su gabinete para consolidarlos”, dice.

Instagram es la red social preferida del gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda que, a sus 34 años rindió protesta como gobernador de Nuevo León el 4 de octubre del 2021. Tiene 1.2 millones de seguidores en esta red que comparte con su esposa, Mariana Rodríguez, la titular de la oficina Amar a Nuevo León quien, por su parte, tiene el doble, 2.4 millones.

Los dos han presentados numerosos videos y fotografías juntos y por separado. Se recuerda aquella imagen en la que, en una celebración de Halloween, él acude al DIF Capullos vestido de Buzz Lightyear y ella como dinosaurio Rex.

La legisladora de MC señala que ahora el mandatario debe cambiar su estrategia para conectarse con la ciudadanía, pues es necesario que se les aproxime en persona y no sólo a través de las redes sociales.

“Sí tiene qué cambiarse la manera de comunicar. Venía de una campaña muy mediática y funcionó, porque no dejamos de observar que ahora es el mundo de las redes sociales. Pero al gobernar debes estar cerca de la gente. Eso no te lo van a perdonar nunca los ciudadanos. Debe haber más cercanía y aprender escuchar, pues de no hacerlo se incurre en un grave error, y nos envolvemos en ambiente donde solo en las redes puedes comunicarte y no es suficiente”, explicó.