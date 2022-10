Hermano de "Canelo" aclara que no era suya la camioneta robada; sólo la había visto en fotos (Video)

GUADALAJARA, Jal. (apro).- Víctor “El Pale” Álvarez, hermano de Saúl “El Canelo” Álvarez, aclaró que la camioneta Mercedes Benz AMG Brabus robada ayer en Zapopan no era de su propiedad, solo la había visto en fotos, y pretendía venderla al campeón tapatío de box para obtener una ganancia.

La versión de "El Pale" difiere de la que preliminarmente difundió la policía municipal de Zapopan, en el sentido de que el vehículo le fue despojado al hermano de El Canelo en un cruce de avenidas mientras esperaba la luz verde del semáforo.

En su video de Instagram, Víctor “El Pale” Álvarez refiere que un amigo y vendedor de la Mercedes Benz le pidió ser intermediario para ofrecer el vehículo de lujo valuado en 5 millones de pesos a El Canelo “porque es el único que puede comprar esa camioneta”.

El vendedor dejó la camioneta en la agencia de autos ubicada en avenida Patria, cerca de plaza Andares. Su amigo le mandó un mensaje a “El Pale” para preguntar si ya había pasado por el vehículo, pero alguien más lo hizo.

“Fue donde yo me preocupé, nunca en ningún momento me paré al lugar, ni la conocía, ni los datos de la camioneta, ni nada, pero yo al momento de haber aceptado que me dejaran la camioneta para llevársela a mi hermano era ya mi responsabilidad” y tendría que pagarla, refirió a través de una publicación en Instagram.

Dijo que le pidió a su amigo, quien también tenía la responsabilidad del cuidado de la camioneta, que le diera los datos de la misma para pedir a la policía la localización del automotor, así como a sus seguidores en redes.

Luego de que su amigo ubicó la camioneta, le “cortó la corriente".

Señaló que se dedica a la venta de vehículos, pero no de alta gama, y estaba preocupado porque no podría pagar el precio de la camioneta robada.

A la vez, dijo desconocer quién se llevó el lujoso automotor.

Para demostrar su dicho, mostró los mensajes que sostuvo con su amigo; sin embargo, no se podían leer.

El vehículo tras ser abandonado fue resguardado por la policía de Ameca, confirmó.