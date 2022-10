En 18 meses han muerto 235 mujeres por cáncer de mama en Oaxaca

OAXACA, Oax. (apro).– Por lo menos 235 mujeres han muerto de cáncer de mama en Oaxaca durante los últimos 18 meses, reconocieron ayer los Servicios de Salud en el marco del Día Internacional de la Lucha contra esta enfermedad.

La coordinadora a nivel estatal del Cáncer de Mama, Nancy Doroteo Castillejos, mencionó que a pesar de que las tasas de supervivencias alcanzan 85% en los casos diagnosticados en etapas tempranas, cada dos días se reporta una defunción por esta causa en el estado de Oaxaca.

Detalló que durante 2021 se notificaron 129 casos nuevos de esta neoplasia y lamentablemente 180 defunciones. De manera preliminar, en el primer semestre de este año se han reportado 30 pacientes positivas y 55 perdieron la vida.

Aunque rebasar los 50 años es uno de los principales factores de riesgos, actualmente, dijo, se han detectado casos de cáncer de mama en mujeres más jóvenes, siendo que de las 30 con diagnóstico confirmado para este 2022, dos se encontraban en el rango de 22 y 26 años.

Hizo hincapié en que el pronóstico de esta enfermedad ha ido mejorando en las últimas décadas, “lo que hace que cada vez seamos más optimistas respecto a los resultados de los tratamientos médicos, el cáncer hoy en día no es sinónimo de muerte, sin embargo, es vital que las mujeres acudan con oportunidad a revisiones preventivas antes de que los síntomas aparezcan.

Lamentó que “el miedo, la desinformación, la cultura machista, son factores que hacen que las oaxaqueñas lleguen a los hospitales en etapas tardías”.

Por ello, agregó, a la fecha, los Servicios de Salud de Oaxaca a través del Hospital General 'Aurelio Valdivieso' y las Unidades Móviles han realizado de manera gratuita 4 mil mastografías a mujeres de 40 a 69 años.

Doroteo Castillejos expuso que dentro de las prioridades de la dependencia está el programa de “Acompañamiento Emocional”, dirigido a las pacientes y a sus familiares, –el cáncer impacta psicológicamente, en la vida laboral, en su núcleo familiar y de pareja–, la identificación precoz y la terapia temprana pueden cambiar la evolución de estas secuelas.

Las cifras en ocasiones no son alentadoras cuando se habla de cáncer, lo ideal sería que las mujeres no mueran por esta causa, no obstante, en Oaxaca se tienen muchos casos de éxito, ante lo cual mencionó que, para reducir el riesgo de padecer esta neoplasia, se recomienda: mantener un peso adecuado, realizar actividad física al menos 30 minutos al día, reducir al mínimo el consumo de grasas, azúcar y alcohol, evitar fumar, así como practicar la lactancia materna.