Narcomenudista acusa en un video que comandante de la Policía de Guadalajara protege a delincuentes

GUADALAJARA, Jal. (Apro).– El segundo comandante del polígono cuatro de la Policía de Guadalajara, José Luis Benítez, es señalado por un sujeto que al parecer se dedica a la venta de droga de presuntamente proteger a delincuentes, según revela un video que circula en redes sociales.

En el video, que habría sido grabado por otro elemento de la policía, el narcomenudista se queja que Benítez se ensañó con él “por no llegar a un arreglo”, e incluso refiere que le entregaba 4 mil 500 pesos a la semana, pero “ya después quiso más”.

Confiesa que se “dedica a repartir la mercancía, yo no ando ‘micheando’, ni nada, yo nada más traslado la droga”.

El hombre que graba el video le insiste al sujeto preguntándole por qué tuvo problemas con Benítez, y reitera: “porque no llegué a un acuerdo con él, y quería más, y le dije yo no tengo más”.

El narcomenudista comenta que le entregaba dinero a Benítez “de compas” y “por amistad”, pero el uniformado supuestamente en venganza por no recibir dinero “reventó (el lugar), pero no tenía nada. Me achacó una moto (robada) y una pistola 22”, dice el sujeto en la grabación.

En el video, el hombre refiere que por ese hecho fue encarcelado junto con otros tres, y que tenían pocos días de haber sido liberados.

Se buscó la postura de la Policía de Guadalajara, pero sólo respondió mediante un mensaje de Twitter que “hicimos llegar el material al área operativa y ya está abierta una investigación en el Departamento Jurídico y en el área de Asuntos Internos”.

Policías consultados indican que no se abrirá ninguna investigación puesto que Benítez mandó al sujeto que lo señala en el video a prisión, y sería el único que podría interponer una denuncia en contra del uniformado.

Proceso publicó un informe, que forma parte de los documentos que hackeó el grupo Guacamaya a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en el cual se revela que el policía tapatío organizó reuniones entre delincuentes, uno de ellos, el actual comisario de Guadalajara, Juan Pablo Hernández, quien al momento del reporte de la dependencia federal labora en la comisaría de Zapopan.

En esos mismos documentos se menciona que el Cártel Jalisco Nueva Generación opera en 84% de Jalisco y que recibe apoyo de policías estatales y municipales (Mural 23/10/22).