Con un ataúd en el Congreso, diputados exigen la renuncia del secretario de Seguridad de Zacatecas

ZACATECAS, Zac. (apro).- Los diputados de oposición protestaron con un ataúd, que colocaron frente a la tribuna en el salón de sesiones, durante la comparecencia del secretario de Seguridad Pública del estado, Adolfo Marín Marín, ante la Legislatura local con motivo de la glosa del Primer Informe del gobernador David Monreal.

Los legisladores panistas, petistas, priistas y perredistas exigieron al general en retiro que renuncie al cargo, asumido hace ocho meses, por la falta de resultados en el combate a la inseguridad y violencia.

“Secretario, Zacatecas no resiste un policía más caído; Zacatecas no resiste un feminicidio más; Zacatecas no aguanta un joven más desaparecido; Zacatecas no aguanta un niño más víctima del fuego cruzado. Secretario, renuncié”, pidió el diputado tricolor, David González, en su intervención en tribuna.

A la par, sus compañeros, la panista Karla Valdez, el petista Xerardo Ramírez y la priista Refugio Avalos hacían guardia al féretro color blanco que colocaron en el pasillo central entre las curules, mientras que los muros pendían pancartas y lona con leyendas como: "Necesitamos resultados, usted no los da, renuncie”.

“Un féretro en nada alivia el dolor”, reprochó la diputada morenista Maribel Galván, y agregó: “en este momento el dolor de las víctimas no tiene colores, no se debe lucrar con algo tan sensible, con algo que nos duele a todos”.

“No entiendo por qué hay diputados que se espantan por tener un féretro en el pleno, pero es la realidad de Zacatecas”, señaló la priista, Refugio Ávalos.

Antes de plantear sus cuestionamientos al funcionario estatal, los legisladores guardaron un minuto de silencio en honor a los zacatecanos que han perdido la vida, víctimas de la violencia que impera en la entidad.

“Supongo que trae usted su carta renuncia en la bolsa (..) ante el sufrimiento de nuestro pueblo, lo menos que puede hacer, por dignidad militar, sería renunciar al cargo. (...) Usted ya no es parte de la solución, es de aparte el problema de inseguridad en Zacatecas por su pasividad, por su ineficacia y ahora nos queda claro que por su estrategia”, demandó el diputado Enrique Laviada tras reprochar al secretario su negativa a comparecer previamente cuando lo solicitó al pleno.

En sus respuestas, el general Marín informó que en el primer año del gobierno morenista se desarticularon 36 bandas delincuenciales y detuvieron a mil 167 presuntos delincuentes, 11 considerados objetivos prioritarios y 143 generadores de violencia.

Al sostener que se avanza en la recuperación de la paz en Zacatecas, dijo que la estrategia de seguridad ha dado resultados tangibles con una disminución del 28.5% en homicidios de enero a septiembre en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Los legisladores replicaron que suman mil 512 muertos en lo que va del sexenio de David Monreal, que cumplió el 8 de septiembre su primer año; y que este 2022 suman 45 agentes de diferentes corporaciones que han sido asesinados.

Y expresaron su discrepancia con el secretario cuando trató de minimizar los bloqueos carreteros realizados en septiembre por grupos criminales y acusó a los medios de comunicación de "magnificar" la situación de inseguridad como si fuera una guerra.

Desde la tribuna, el diputado perredista Juan Mendoza acusó al secretario Marín de mantener como director de la Policía Estatal al inspector Jesús Manuel Chávez Reyes pese a que desde marzo pasado reprobó el examen de control de confianza, exhibiendo para ello una copia del documento oficial con los resultados.

El secretario titubeó y respondió que por la urgencia del nombramiento designó al inspector porque era coordinador de la coordinación, pero que será removido.

“Secretario, pedirle de manera muy decorosa, hágale honor al uniforme militar. De verdad, no manchen uniforme militar, todavía es tiempo, tan sólo lleva 8 meses al frente de la seguridad pública de los zacatecanos haga lo posible para incrementar la seguridad o por favor presente su renuncia”, dijo el panista José Guadalupe.

Durante las casi ocho horas de comparecencia, el secretario fue redundante en su discurso de que se trabaja para garantizar la seguridad y evadió la mayoría de las preguntas.