Sedena Leaks: Cuitláhuac García niega nexos con el narco, como lo sugirió la Sedena

XALAPA, Ver. (apro).– El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, dijo que su gobierno no tiene nexos con la delincuencia organizada y aseguró que está dispuesto a someterse a una investigación sobre sus cuentas bancarias y patrimonio, esto tras la filtración de informes de la Sedena por parte del colectivo Guacamaya, donde se le acusa de permitir la entrada de Cártel del Noreste.

"Autorizo que se me investigue, a mí, a mi familia, a los secretarios, el que nada debe, nada teme, no tenemos nada que ocultar”, dijo en conferencia de prensa.

El informe de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fechado el 16 de marzo de 2019, advierte que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) inició una guerra en contra de gobernador porque permitió la entrada y da protección al Cártel del Noreste.

El informe fue enviado de Veracruz a Coatzacoalcos en calidad de extra urgente y advirtió que: “Los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Policía Estatal y Fuerza Civil dan protección al Cártel del Noreste. El gobierno estatal les quitó el huachicol y que mencionó que después seguirían ellos”.

Otro informe filtrado es el fechado el 19 de enero pasado, realizado por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia “Sureste” (Cerfise), donde advierte que en Veracruz hay presencia del Cártel del Pacífico (CDP), Zetas Vieja Escuela (ZVE), Fuerza Especial Grupo Sombra, Cártel del Noreste, Los Pelones y Células Independientes, y predominan los delitos de secuestro, extorsión, homicidios dolosos, trasiego de droga, cobro de cuotas a indocumentados y robo de vehículos e hidrocarburos.

En ese informe se señala que, en estados como Campeche, Chiapas, Tabasco y Veracruz, es viable que funcionarios estatales de nivel medio, así como funcionarios municipales, puedan tener vínculos con la delincuencia.

Sobre estos temas, el gobernador de Veracruz negó que su gobierno proteja a grupos delincuenciales y puso como ejemplo la detención en mayo del 2021 de Alberto N, alias “Z45”, jefe de plaza en el sur de estado, pues dijo que el Cártel del Noreste es una escisión de grupo de Los Zetas. "¿Dónde está que lo dejamos operar?"

“No voy a permitir que se dude de mi honestidad ni la de mi familia, no tenemos nexos con la delincuencia, no queremos otro Fidel Herrera, Duarte o Yunes que nos dejaron a los cárteles clavados", dijo.

García reconoció que se identificaron 11 cartulinas de la delincuencia organizada donde ambos cárteles (Noreste y CJNG) se envían mensajes violentos, antes de eso ignoraba su presencia: “No tenía noción de que el Noreste se está reorganizando en Veracruz, porque opera en otro estado".

El gobernador también cuestionó la validez de los informes filtrados y agregó: “No sé si sea válida esa ficha, viene todo borrosa. Si el documento es cierto o no, lo importante es la verdad, no tengo nexos, ni sé quiénes son quienes las dirigen, si nos ve los agarro, pero no tengo esa parte".

Durante la conferencia convocada para aclarar los informes también respaldó el actuar de la Secretaría de Seguridad Pública: "En Veracruz no se pacta, hemos agarrado cantidad de jefes de plaza, no agarramos charales", comentó.