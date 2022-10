Tiktoker francesa sale ahora en defensa de Coacalco: "Mi ciudad natal es más peligrosa" (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – La francesa Vivi Voyage, quien el 9 de septiembre denunció que le robaron su cactus en Coacalco, Estado de México, se volvió a hacer viral porque ahora defendió al municipio mexiquense, al señalar que dejó en su celular en un banco y cuando volvió por él nadie se lo había llevado.

En el video titulado: “La verdad pienso que mi ciudad natal de Francia es más peligrosa que Coacalco”, la usuaria @Vivi__Voyage88 respondió a un seguidor que le preguntó en TikTok si robaban en Coacalco, a lo que respondió:

“Olvidé mi celular en Coacalco, Estado de México. Regresé veinte minutos después y nadie se lo había robado. Había mucha gente a su alrededor, pero nadie se lo robó. Todos dicen que Coacalco es un lugar horrible, terrible, peligroso, pues no estoy de acuerdo”, indicó.

Sin embargo, el 9 de septiembre pasado, Vivi Voyage, se quejó de que le robaron su cactus que dejó en su ventana y su reacción se volvió viral.

“Entonces sí es verdad que en México roban. El otro día deje mi planta delante de mi ventana para que tome el sol, y me dije, nadie va a robarse una planta, en Francia nadie se robaría… se robarían un celular, pero no una planta y sí se la robaron. Me robaron mi cactus”, explicó.

La joven hace videos sobre su vida en Coacalco, Estado de México, o sobre por qué decidió vivir en México, por qué no es bueno vivir en Francia y sus razones para dejar aquel país, entre las que están el desempleo, el clima, la gente y la discriminación.

Aunque le han señalado que Coacalco es una de las zonas más peligrosas del país, ella dijo que no le daba miedo, pues anteriormente había vivido en Celaya, Guanajuato.

“La verdad es que te fuiste a una zona peligrosa, ¿qué haces ahí?”, “Es Edomex ¿qué esperabas?”, “Las tierras prometidas del Edomex, cuenta la leyenda que solo los más valientes se atreven a aventurarse o más aún vivir ahí”, son algunos de los comentarios.