Cancelan notaría entregada por García Cabeza de Vaca; investigan otras 27

CIUDAD VICTORIA, Tam., (apro).- El gobierno del estado anunció la cancelación de la notaría 170 que entregó el mandatario saliente Francisco García Cabeza de Vaca, antes de dejar el cargo, y reveló que investiga otros 27 casos más, al detectarse irregularidades en el proceso de asignación.

Así como fue cancelada la entrega de la patente a Alfredo Treviño Salinas, por irregularidades en la asignación, la Consejería Jurídica del Estado dio parte a la Fiscalía general de Justicia para que investigue la posible comisión del delito de tráfico de influencia de Cabeza de Vaca, el exsecretario general de Gobierno, Gerardo, Peña, y la diputada Myrna Flores.

La Dirección de Notarías en la entidad presentó un documento en el que se indican anomalías advertidas en la entrega de 28 fiats, muchas de las cuáles fueron entregadas días antes de que el anterior mandatario panista entregara el puesto, el pasado 30 de septiembre.

Para el Gobierno estatal que encabeza el morenista Américo Villarreal Anaya, la entrega de estas notarías fue un premio de canonjías o favores que recibieron los beneficiarios a cambio de prestarse a “corruptelas políticas”.

Mediante un comunicado, la administración estatal precisó que la fiat notarial entregada en septiembre a Treviño Salinas carece de fundamentación y motivación, pues no fueron acreditados los requisitos legales establecidos en la Ley de Notariado.

“Se acredita que no se llevaron a cabo los exámenes teórico y práctico, en razón de que no existen actas o constancia que lo demuestren, lo que se corrobora con la manifestación expresa de la presidenta del Colegio de Notarios y el ex director de Notarías, quienes por ley deben formar parte del jurado”, dice el reporte de la Dirección de Notarías.

Se acusa que la patente fue otorgada únicamente por gestiones de la diputada panista Myrna Edith Flores Cantú.