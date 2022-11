Detectan aviadores y pagos de servicios simulados en el gobierno de Hidalgo

PACHUCA, Hgo. (apro).– Posibles “aviadores” en la nómina gubernamental que percibieron más de 300 mil pesos, presuntos servicios simulados o por lo que se pagó, pero incumplían con las características establecidas en contratos, y parque vehicular por el que se gastó en seguro aunque no corresponde a los bienes públicos son parte de las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) al Poder Ejecutivo durante el ejercicio fiscal 2021, último año completo del gobierno priista de Omar Fayad Meneses.

Estas anomalías en el ejercicio del erario, que representan probables recuperaciones por cinco millones 694 mil 584.09 pesos, son parte del segundo informe de la cuenta pública del año anterior, que la ASEH presentó recientemente en el Congreso del estado.

Con base en la auditoría al Poder Ejecutivo, el órgano fiscalizador detectó mediante la revisión a la “Plantilla de personal, altas, bajas y comisiones a trabajadores de base, confianza y de honorarios” de las dependencias gubernamentales, más una inspección física, que tres servidores públicos por cuyos salarios se erogaron 389 mil 981.60 pesos en el periodo de enero a diciembre de 2021 no fueron encontrados en sus áreas de adscripción.

La ausencia de los “funcionarios” fue constada en el acta circunstanciada número ASEH/DGFSE/001/SECUL/2021 de fecha 26 de abril de 2022; asimismo, la ASEH expuso que la entidad fiscalizada, aunque intentó justificar esta situación mediante oficios cuyo contenido no informa, no logró acreditar el motivo por el cual estas personas que cobraban de la nómina no estaban en las áreas que tenían asignadas para trabajar.

No fue el único caso: de la revisión a la nómina de sueldos y compensaciones de base, confianza, honorarios y honorarios asimilados del Poder Ejecutivo emitida por la Dirección General de Desarrollo de Personal y Profesionalización de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Hidalgo, la auditoría identificó la ausencia de otros cuatro servidores públicos que percibieron 683 mil 175.91 pesos y estaban asignados a la Secretaría de Gobierno.

No obstante que en la inspección física tampoco estuvieron, el Ejecutivo acreditó, con documentos, estas ausencias, por lo cual la ASEH determinó que la observación se atiende.

En contratos asignados, cuyos servicios no fueron comprobados según lo que establecía el acuerdo con las empresas, también hubo posibles faltantes.

De la revisión al oficio de autorización de recursos SFP-CPF-01-0562/2021, pedido/contrato de prestación de servicios y expediente del gasto de la partida 339001 “Estudios e investigaciones”, el ente estatal observó la falta de documentación justificativa que evidencie las formalidades, validación y la base de datos establecidas en la descripción del pedido/contrato número 153/2021, por más de medio millón de pesos: 518 mil 694 pesos.

Este servicio fue requerido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado, que, aunque buscó presentar justificaciones y aclaraciones a través del oficio SEMARNATH/DESP-229/2022, no pudo justificar esta cantidad.

También a Sermanth reclama 106 mil 952 pesos por falta de documentación justificativa que acredite el cumplimiento de las condiciones establecidas en los contratos 561/2021 y 562/2021, por “Capacitación”.

Igualmente, mediante la revisión al expediente unitario e inspección física de la obra con clave 2021/FAFEF-00189 denominada "Construcción de las Oficinas del Centro Federal Conciliación y Registro Laboral, en Ciudad Laboral", municipio de San Agustín Tlaxiaca, se detectaron pagos en exceso por 213 mil 509.71 pesos.

Aunado a lo anterior, la ASEH observó que no hay documentos que avalen el gasto de la partida 345001, Seguros, por 4 millones 465 mil 446.78 pesos correspondiente a 386 bienes asegurados, los cuales no se encuentran registrados dentro del patrimonio del Poder Ejecutivo; asimismo no acreditan la formal posesión o custodia a través del registro de alta en el Sistema de Inventarios y no cuentan con resguardos oficiales.