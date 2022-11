“¡El INE no se toca!”: Políticos del PRI, PAN, PRD y Denise Dresser gritan en Querétaro

QUERÉTARO, Qro. (apro).- En Querétaro, donde gobierna Mauricio Kuri González, recién afiliado al Partido Acción Nacional (PAN), miles de personas salieron este día a marchar, como parte de la jornada en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE).

Personal de Protección Civil del Estado de Querétaro, que estaba en el lugar, reportó una participación de hasta 10 mil personas en la movilización.

Entre las miles de personas que salieron a la calle con la proclama: "¡El INE no se toca!", hubo políticos del PAN, PRI y PRD, autoridades, legisladores locales y federales del PAN, así como consejeros del órgano electoral local.

Antes de marchar, el presidente municipal de Corregidora por el PAN, Roberto Sosa Pichardo, llamó a cuidar al árbitro electoral: "Sin duda ha dado buenos resultados en los últimos 25 años".

El alcalde dijo que a través de la reducción del presupuesto es la forma en la que quieren desaparecer al Instituto Nacional Electoral: "Es al revés, es fortalecerlo, dándole más recursos y que tenga autonomía propia".

Además del alcalde de Corregidora participaron regidores del PAN.

El contingente se congregó a las afuera de la Alameda, en el centro de la ciudad capital y comenzó a avanzar por la avenida Zaragoza para tomar la calle Corregidora.

Entre la multitud que caminaba por esa calle, se distinguió un adulto con una playera de la pasada campaña con la leyenda: "Kuri ¡Contigo y con todo!".

En el contingente también caminó el dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Querétaro, Jorge Camacho Ortega, quien en días previos había manifestado su postura en contra de la reforma electoral.

En algunas de las pancartas se leía: "INE sí, AMLO no"; "Apoyamos al INE, vamos México, fuera AMLO"; Democracia Sí, Dictadura No"; "López: ¿cretino? ¡Tú!"; "¡¡¡El INE no se toca Mequetrefe!!!".

Después de caminar en la calle Corregidora, el contingente dio vuelta en el andador 5 de Mayo hasta llegar a la Plaza de Armas de la ciudad, haciendo menos de un kilómetro de recorrido.

En un templete instalado afuera de uno de los inmuebles que ocupa el Poder Judicial de Querétaro, tomaron la palabra la politóloga Denise Dresser, quien dijo que en Querétaro vive su madre.

"Estoy aquí porque yo defiendo lo que tanto trabajo nos costó obtener en este país: la credencial de elector, la tinta indeleble, el padrón confiable, los funcionarios de casilla independientes. La democracia significa alternancia, competencia y que la ciudadanía tenga una voz y que esa voz castigue y pueda sacar del poder a quien lo ejerza mal".

En medio de dos legisladores federales del PAN por Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera y Paulina Aguado Romero, Dresser expresó: "Estamos aquí sabiendo que hay ciudadanos fuertes, nítidos, honestos, con los cuales reconstruir un México mejor".

En la columna de manifestantes avanzaron dirigentes de partidos políticos como Abigail Arredondo Ramos del PRI. También estuvo el exdirigente del PRD y representante de este instituto político --que perdió el registro en Querétaro-- ante el órgano electoral, Adolfo Camacho Esquivel.

El panista Luis Antonio Zapata Guerrero, que ha sido dos veces presidente municipal y desde 2015 es diputado local en Querétaro, exclamaba: "¡A eso vine, a defender al INE!".

Otro orador mencionó: "Esto no es de nadie, no es de ningún partido, no es de ningún gobierno, esto es de nosotros y lo tenemos que defender".

Entre los oradores también estuvo el diputado federal por Querétaro, del PAN, Felipe Fernando Macías Olvera, quien adelantó que no aprobará la reforma electoral.

Irlanda Riveroll Pérez, participante en la marcha, dijo que el único legislador de Querétaro que no había entablado el diálogo es Gilberto Herrera Ruiz, de Morena.

"Si ustedes nos lo ponen aquí, también platicamos con él, a ver señores, los legisladores son los que están votando y nos están viendo la cara, se tiene que comprometer ante nosotros, porque todos aquí también somos pueblo, no nada más una parte de México es pueblo, todos somos pueblo y todos somos ciudadanos".

En la marcha participó también una representación del Frente Cívico Nacional, una organización de oposición a la Cuarta Transformación que encabeza Andrés Manuel López Obrador.