Fiscalía de Colima detiene a una familia que exigía la aparición de un conductor de Didi (Video)

COLIMA, Col. (apro).– Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) desalojaron por la fuerza y detuvieron a familiares de un desaparecido que participaban en el bloqueo del libramiento de la autopista Colima-Guadalajara para exigir que la corporación agilice las acciones de búsqueda.

El pasado 11 de noviembre desapareció Fernando Martínez Maya, de 37 años, mientras laboraba como conductor de un vehículo a través de la aplicación Didi en el municipio de Manzanillo, y desde entonces se desconoce su paradero, por lo que sus familiares decidieron presionar a las autoridades bloqueando la tarde del lunes 14 la vialidad a la altura de las instalaciones de la FGE en la ciudad de Colima.

Inicialmente, el fiscal especializado en Desaparición de Personas, Héctor Peña Meza, recibió a algunos de los familiares de la víctima, a quienes, según dijeron, les explicó el estado de las investigaciones y les ofreció apoyo en la búsqueda.

Sin embargo, después llegó un grupo de elementos de la Fiscalía para desalojar a los manifestantes y se llevaron a cuatro personas detenidas, entre ellas una menor de edad, quienes fueron liberadas la mañana de este martes, pero les fue abierta una carpeta de investigación por delito contra las vías de comunicación.

Una de las hermanas del desaparecido transmitió en vivo por redes sociales escenas del desalojo, en las que se aprecia la llegada de elementos de la FGE, mientras algunos de los manifestantes piden: “¡Sin violencia, sin violencia!”, y una agente reclama: “¡No me estés grabando!”, en tanto que dentro de un maremágnum se escucha otra voz amenazante: “Nada más te digo, ¿te vas a retirar o te detenemos?”

Enseguida, la mujer que graba el video se encierra en un vehículo y advierte: “Se están llevando a mi hermana y a mi sobrina. Mi sobrina es menor de edad y se la están llevando. Ya nos estábamos retirando y nos están queriendo arrestar y llevar a la fuerza. O sea ¿de eso de trata el apoyo? ¿De eso?”

Y emite una alerta: “Ahorita, en cuanto a mí me saquen de aquí me van a quitar el celular y nos van a llevar. ¿A dónde? ¿Quién sabe? En calidad de detenidos, según ellos. ¿Por qué? Por manifestarnos pacíficamente”.

En la transmisión se escucha también la voz de una adulta mayor, quien clama al presidente de la República: “López Obrador, le pido humildemente, tristemente, que sus trabajadores del estado de Colima ya llevaron presos a mis hijos. Que me lleven a mí, yo soy la madre. Yo soy la que estoy pidiendo por mi hijo (desaparecido). Yo soy la que quise venir aquí (a bloquear el libramiento). A mi familia ya se la llevaron a la cárcel y a una nieta menor de edad”.

La hermana del chofer desaparecido retoma la palabra: “Nos tienen tapado el camino; primero dijeron que nos retiráramos por la buena, ahorita que ya nos estamos retirando nos quieren abrir el carro por la fuerza. Nos quieren llevar. ¿De esto se trataba el apoyo que nos iban a dar? ¿De esto? Por favor difundan”.

Sigue narrando: “En cuestión de minutos mandaron llamar a los de inteligencia, me van a apagar el carro para desactivarlo. Esta inteligencia hubiéramos querido para que vieran las cámaras y encontrar a mi hermano. Prácticamente estamos aquí secuestradas en el carro porque ya no nos dejaron bajarnos, porque ya no nos dejaron irnos. Primero supuestamente nos dijeron ‘retírense pacíficamente’, pero cuando subimos al carro para retirarnos nos bloquearon adelante y atrás y nos taparon para que no nos retiráramos y aquí estamos”. En ese momento se cortó la trasmisión.

Así obligaron a retirarse a manifestantes afuera de la Fiscalía del Estado de #Colima. Acusan detención de una menor de edad. pic.twitter.com/4xiQ6NgWcR — Edgar Torres (@edgartove) November 15, 2022

Las personas permanecieron detenidas hasta este martes en la FGE, donde se les acusó de delito contra las vías de comunicación.

Aunque el organismo de procuración de justicia no había emitido hasta este mediodía un comunicado oficial al respecto, el titular de Comunicación Social de la FGE informó que los detenidos fueron liberados porque el Ministerio Público no iba a pedir prisión preventiva justificada en su contra, sino que llevarían el proceso en libertad.

El funcionario comentó que este día los familiares del desaparecido se encuentran participando en un operativo de búsqueda del conductor de Didi, junto con personal de la Fiscalía.

En los últimos meses, al menos en siete ocasiones familiares de personas desaparecidas han bloqueado el libramiento carretero frente a la FGE para exigir celeridad en las investigaciones y en varios de los casos han logrado su aparición o rescate con vida.