Samuel García lleva a la Suprema Corte pugna con el Congreso de NL por el nombramiento del fiscal

MONTERREY, N. L. (apro).- El gobernador Samuel García Sepúlveda presentó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional contra el Congreso del Estado para impugnar el proceso “viciado” mediante el cuál va a ser seleccionado el Fiscal General de la entidad, que saldrá de entre “cuatro Adrianes”.

La referencia es por el aspirante Adrián de la Garza Santos, exprocurador y exalcalde Monterrey, que ya fue vetado por el mandatario, por ser su enemigo político, aunque quedaron en la terna, para acceder al puesto, candidatos que fueron sus subalternos, y que son respaldados por el PRI y el PAN, aliados en este proceso.

En un video que publicó en sus historias de Instagram, García Sepúlveda precisó que luego de acudir hoy a Palacio Nacional, en la Ciudad de México, para estar presente en la asamblea del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMS) se dirigió al edificio de la SCJN para interponer el recurso.

“Voy a interponer la controversia constitucional, como Poder Ejecutivo, en contra de todas las ilegalidades, vicios, la falta de paridad, que hubo en el tema de la Fiscalía de Nuevo León. Yo como abogado estoy convencido que está todo mal hecho y que se debe reponer el procedimiento, y qué mejor que venir aquí directamente a la Suprema Corte”, dijo.

En otro video, grabado cuando regresaba al estado, explicó que la Controversia que interpuso es una acción del Ejecutivo contra acciones del Congreso, en forma de demanda entre poderes y que, además de protestar por las irregularidades del proceso, se inconforma porque no fue incluida ni una mujer en la lista final.

“¿Qué impugné? Pues que todo el proceso del Fiscal está completamente viciado, tiene muchos errores, se brincaron muchas etapas, se brincaron requisitos, es decir, hay candidatos que no presentaron su carta de no antecedentes penales, su carta de inhabilitación. Hay otros que no cumplen los requisitos de la Constitución, pero los pusieron a modo, y fueron los que votaron para la lista de cuatro”.

“Pero hay un argumento todavía más fuerte, y es increíble. La Constitución Federal y Local prevén que en todos los puestos de gobierno debe haber paridad de género y el Congreso violó las Constituciones, la jurisprudencia, y me envió cuatro hombres. ¿Dónde está la paridad? Y yo como gobernador, veto uno, pero se quedan tres hombres. De los cuatro Adrianes, aunque quite un Adrián quedan tres masculinos y eso viola completamente la Constitución. Estoy seguro que vamos a ganar y se va a reponer todo este mugrero. Está todo listo para tumbar el proceso”, concluyó.

Luego de que a finales de septiembre renunciara a la Fiscalía el titular Gustavo Adolfo Guerrero, el Congreso lanzó una convocatoria que fue protestada por la fracción de Movimiento Ciudadano, que consideró que había irregularidades en el proceso desde la elección de los integrantes del comité seleccionador.

Al final quedaron 63 candidatos de los cuales fueron seleccionados cuatro: además de Adrián de la Garza, figuran quien fuera su secretario del Ayuntamiento, Genaro García; el actual encargado del despacho de la Fiscalía Pedro Arce; y el exdirector de la Agencia Estatal de Investigaciones, Guadalupe Saldaña.

Todos tienen en común que, en algún momento, han sido subalternos de De la Garza por lo que Samuel García se refirió a ellos como los “Cuatro Adrianes”.

En la campaña para la gubernatura del año pasado, el perdedor Adrián de la Garza, del PRI, acusó al padre de Samuel García de estar involucrado con el Cártel del Golfo e incluso de lavar dinero de procedencia ilícita.

Cuando concluyó el proceso de selección para la lista final de la Fiscalía estatal y le fueron enviados los cuatro nombres, el emecista tachó de inmediato a De la Garza al señalar que no podría trabajar con quien afrentó a su familia.