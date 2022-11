Asesinan a cuatro trabajadores de una taquería en Salamanca, Guanajuato

GUANAJUATO, Gto. (apro).– En plena vendimia y frente a clientes, los encargados de una popular taquería de Salamanca fueron acribillados por sujetos desconocidos que llegaron a dispararles cerca de la medianoche del martes; dos hombres murieron en el lugar y otros dos en un hospital, para sumar cuatro víctimas.

La Fiscalía General del Estado confirmó la muerte de los cuatro hombres, dos de ellos padre e hijo, como resultado del ataque armado al negocio “Tacos El Casino”, ubicado en la calle Poza Rica, en la colonia Bellavista.

El negocio se ubica muy cerca de las instalaciones de la Refinería “Ing. Antonio M. Amor” de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Según reportes policiacos, varios hombres armados llegaron a la esquina donde se instalaba cotidianamente el carrito de tacos, en ese momento con varios clientes, y sin más dispararon a quienes estaban atendiendo.

Dos hombres cayeron sin vida y otros dos quedaron heridos. Personas que estaban en el lugar llamaron al 911 para reportar lo ocurrido.

Elementos policiacos, del Ejército y paramédicos acudieron al sitio, y alcanzaron a trasladar a los dos heridos a un hospital, pero más tarde se conoció que ambos murieron.

Los cuatro hombres atendían el negocio, dos eran padre e hijo, confirmaron autoridades.

En el transcurso de este miércoles, decenas de personas se acercaron al lugar para dejar veladoras y flores.

En tanto, en la página de Facebook de Tacos El Casino fue publicado este mensaje:

“No podemos entender cuál fue la razón del ataque a nuestro negocio, pero nos duele profundamente lo que le sucedió a nuestra familia taquera.

Nos duele profundamente la delincuencia e impunidad de nuestra ciudad.

Nos duele no poder salir a trabajar porque corres el riesgo de que pasen estas terribles situaciones.

“Nosotros hemos estado para todos ustedes salmantinos hace más de 15 años, atendiéndolos de la mejor manera, pero ya no sabemos si podemos continuar después de esta tragedia, porque no nos arrebataron solo empleados, ellos eran familia para nosotros, y sin cada uno de ellos tacos el casino no podría ser lo mismo”.