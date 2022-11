“Hicimos un trabajo impecable”: Fiscal de Morelos sostiene su versión en el caso de Ariadna Fernanda

CUERNAVACA, Mor. (apro).- El fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, aseguró que el trabajo de necropsia al cuerpo de Ariadna Fernanda que hizo su equipo forense “fue impecable”, al tiempo que negó nuevamente tener vínculo con Rautel “N”, sospechoso de haber cometido el feminicidio.

En comparecencia en el Congreso local, Carmona dijo que la “diferencia” con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) será resuelta en tribunales “y nos darán la razón”.

El fiscal acudió este miércoles a la comparecencia que convocaron los diputados locales de Morelos, a la que también fueron llamados dos funcionarios del Poder Ejecutivo estatal: el titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), el marino José Antonio Ortiz Guarneros, y el secretario de Gobierno de Cuauhtémoc Blanco, Samuel Sotelo Salgado.

Afuera del Congreso, colectivas feministas, madres víctimas de violencia vicaria, así como transportistas, rodearon el recinto legislativo para demandar la renuncia del fiscal o su inmediata remoción por su “incapacidad manifiesta” en la persecución de los crímenes, sean feminicidios o delincuencia común en la entidad.

Consignas contra el fiscal. Foto: Margarito Pérez

“Nosotros hicimos un trabajo impecable y vamos a respaldar a nuestro personal forense hasta llegar a las últimas consecuencias jurídicas”, dijo Carmona Gándara.

Luego, machacó en relación con la “diferencia” que mantiene con su homóloga capitalina Ernestina Godoy: “El tema de las necropsias se va a decidir en juzgados y tribunales. Y nos darán la razón”.

Dijo que “no es sencillo alterar una evidencia tangible, como es el cuerpo de una persona, eso no se puede, eso es material imposible, ahí habla la ciencia, los estudios clínicos de taxocología, los datos que arroja un cuerpo sin vida”, sostuvo.

El fiscal insistió en que no hay contradicción entre las necropsias al considerar que “nuestro trabajo es complementario de lo que ha hecho el Ministerio Público en la Ciudad de México”.

En su intervención, atribuyó a motivaciones políticas las acusaciones de la jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum.

“Niego categóricamente tener alguna relación, vínculo directo, indirecto, pasado o presente con los que protagonizaron este delito. Esos señalamientos no tienen sustento. Al parecer se trata de un tema de lo político”, dijo en la tribuna.

Por su lado, el secretario de gobierno, Samuel Sotelo Salgado, dijo desconocer por qué había sido llamado a comparecer para explicar el asunto.

“Nosotros no tenemos información del caso (feminicidio de Ariadna Fernanda), es un asunto de la fiscalía, realmente desconozco porqué me llamaron en un tema en el que no tiene participación la Secretaría de Gobierno”.

La comparecencia ocurrió en medio de protestas y demandas de que renuncie el fiscal Carmona Gándara, porque aseguran que no procura la justicia.

“No sólo es el caso Ariadna Fernanda, en Morelos no investigan, no buscan a los responsables, la impunidad campea y, además, se protege a delincuencias”, dijo una de las manifestantes.

El cuerpo de Ariadna Fernanda fue encontrado el lunes 31 de octubre en una carretera en Tepoztlán, Morelos, luego que un día antes había asistido con un grupo de personas a un bar y a un departamento en la Ciudad de México.

Tras el hallazgo, la fiscalía de Morelos aseguró que Ariadna falleció por congestión alcohólica y bronco aspiración. En la Ciudad de México se le practicó otra necropsia, por petición de su familia, cuyos resultados aseguraron que fue víctima de feminicidio.

Por este caso, Claudia Sheinbaum acusó a Carmona Gándara de intentar cubrir el feminicidio. Luego, afirmó que estaba relacionado con Rautel “N”, el principal sospechoso.

La fiscalía de la capital del país detuvo a Rautel “N” y a Vanessa “N”, pareja que aparentemente tenían amistad con Ariadna. Según esa versión, la joven de 27 años habría sido asesinada en el departamento del sujeto y luego llevada a Tepoztlán.