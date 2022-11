Aplazan, otra vez, audiencia de uno de los autores materiales del asesinado del periodista Israel Vázquez

GUANAJUATO, Gto., (apro).- Por enésima ocasión, se aplazó el juicio para uno de los dos autores materiales del asesinato del periodista Israel Vázquez Rangel, ultimado el 9 de noviembre de 2020 en Salamanca, cuando acudió a realizar una cobertura noticiosa.

La familia del reportero de El Salmantino reclamó el retraso para lograr el castigo para los dos autores materiales, pero también exigió a las fiscalías de Guanajuato y la federal investigar la autoría intelectual de este homicidio, porque esto no se ha hecho.

“El fiscal (del estado Carlos Zamarripa) nos dio su palabra, que cumplan, que investiguen lo del autor intelectual” por este asesinato, reclamó la familia, que también expuso que no ha sido debidamente asesorada por la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) ni por la Comisión de Atención a Víctimas.

Este jueves se llevaría a cabo en el Centro de Justicia Penal Federal en Guanajuato una audiencia para proceder a un juicio abreviado para el segundo inculpado del crimen en contra del reportero, el imputado José Luis N.; el otro detenido fue sentenciado a fines del año pasado a 20 años de prisión, pena que obtuvo también en un juicio abreviado por homicidio calificado.

La agravante fue impuesta por tratarse del asesinato de un periodista en el ejercicio de su labor.

Sin embargo, la audiencia no pudo celebrarse porque el defensor particular del imputado no se presentó, y tampoco envió a algún auxiliar. El juez penal lo revocó como representante legal del acusado y lo multó, al considerar que no fue aceptable su excusa de que tuvo que acudir a otra audiencia y no alcanzó a llegar a ésta, “esto aplaza la administración de la justicia”, señaló el juez.

De parte del asesor jurídico de los ofendidos (familiares del periodista) y de ellos mismos, se expuso al juez que la actuación del defensor podía ser una estrategia para buscar la liberación del inculpado, debido a que desde el domingo 13 expiró el plazo de los dos años de prisión preventiva que se impusieron.

Sin embargo, el juez señaló que esta posibilidad no se da de facto, puesto que una jurisprudencia de la SCJN determina que depende de la complejidad de cada caso que se aplique la liberación al fenecer los plazos de medidas cautelares como la prisión preventiva.

“Son muchos aplazamientos que le dan ventaja (al inculpado); vemos que lo que pretenden” es que salga libre, señalaron los familiares de Israel Vázquez.

El juez federal afirmó que los aplazamientos que se han dado por parte del Centro de justicia obedecen a la carga de trabajo que se tiene en el caso de Guanajuato; “somos los que más audiencias y horas de audiencia tenemos de todo el país”, con el doble de la media, dijo.

Finalmente, fijó la audiencia para el 30 de noviembre al mediodía.