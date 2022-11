“Se metió con mi familia, la de Colosio”: Samuel García impedirá que Adrián de la Garza sea Fiscal

MONTERREY, N. L. (apro).- Samuel García anunció que impedirá que Adrián de la Garza sea Fiscal general del Estado, pues no puede trabajar con su rival político quien, en la campaña para la gubernatura, lo atacó a él y a su familia, con señalamientos de narcotráfico.

Luego de señalar que existen objeciones legales, con amparos de por medio, para impedir que De la Garza Santos se registre en el proceso de selección, el gobernador dijo hoy que recurriría hasta al veto para que no llegue quien fuera alcalde de Monterrey y Procurador estatal, y que en esta aspiración es públicamente respaldado por el PRI y el PSAN en la localidad.

Más allá de la convocatoria, nomás pónganse en mi lugar, a plata pura: cómo se atreven, por simple lógica, a ponerme a mi exrival enfrente. En qué cabeza cabe y les pregunto a ustedes como ciudadanos y como medios, cómo me van a poner a mi rival, que se metió con mi familia, la de Colosio, los videos, los hackeos y que me diga el Congreso: Compadre, pues te toca jalar con él. ¡Pues no, señores, no lo admito!”

“Se los digo con todo respeto: no va a pasar, se va a vetar. Pero mejor se los digo por las buenas. Que repongan el proceso, que escojan al mejor perfil técnico, no político, y todo podría salir como Dios manda. El mejor abogado que no tenga ningún antecedente político es bienvenido a la Fiscalía de Nuevo león”, dijo.

En la campaña para la gubernatura el año pasado, Adrián de la Garza Santos, candidato perdedor del PRI, arremetió contra el ganador Samuel García, de Movimiento Ciudadano, al señalar que su padre es primo hermano de un narcotraficante en Tamaulipas y que incluso lavaba dinero para el Cártel del Golfo.

Entrevistado esta tarde, el mandatario nuevoleonés dijo que, además de su interés por impedir que de la Garza acceda a la Fiscalía, posición que quedó vacante luego de la renuncia del Fiscal Gustavo Adolfo Guerrero, hay cinco amparos que impiden que el proceso de selección continúe.

Uno de esos juicios de protección constitucional lo obliga que se suspenda la expedición de cartas de no antecedentes penales a los interesados, condición que, de acuerdo a la Comisión Anticorrupción en el Congreso Local, es ilegal por lo que, si no la expiden antes del jueves, acreditarán el requisito a todos como presunción de inocencia.

Al respecto, García Sepúlveda dijo que era un despropósito inscribir personas que no presentaran comprobante de historial criminal limpio, pues ello abriría la puerta del registro a cualquier ex delincuente.

“Ahora cualquier violador, cualquier agresor, cualquier criminal se puede inscribir. Eso es lo que quiso dar a conocer el Congreso. Y, segundo, la carta de no antecedentes es federal y local. Porque puede que aquí no tenga (delito), pero puede ser que en Tamaulipas tiene una condena o en la Ciudad de México, o en algún otro estado que tenga un delito o delito federal”, señaló.

Además, dijo, en uno de los amparos se señala que por ser el plazo de inscripción de 15 días hábiles, la convocatoria debió cerrar el miércoles 26 de octubre, y Adrián de la Garza se registró el 28, por lo que sería inelegible por extemporáneo, junto con la mitad de los 65 inscritos.

Finalmente, el mandatario señaló que todo el proceso debe ser repuesto, pues está lleno de irregularidades y, si continúa como va, “se va a caer” por evidentes inconsistencias legales.