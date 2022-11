Amenazan al periodista Sergio Uribe, de Colima; busca apoyo de Segob

COLIMA, Col. (proceso.com.mx).- “Cuidate Te Bamos A Madriar”, decía el mensaje escrito a mano sobre una hoja blanca que encontró el periodista Sergio Uribe Alvarado tirada en el piso, al abrir la puerta de su casa la noche del miércoles 23, tras concluir su jornada de trabajo de ese día.

No era la primera vez. Dos meses antes, después de acudir a recoger información en la escena de un crimen en el primer cuadro de esta ciudad, caminaba por la calle Constitución cuando fue alcanzado por una camioneta desde donde, en medio de palabras altisonantes, un individuo le gritó: “¡El siguiente eres tú!”

Uribe Alvarado, quien durante sus 25 años de carrera periodística se ha dedicado a la cobertura de información sobre seguridad y justicia para el Diario de Colima, denunció en su momento ante la Fiscalía General del Estado (FGE) cada una de las amenazas sufridas.

Respecto de la primera, comentó en entrevista que la corporación no le ha informado sobre algún avance logrado, al grado de que cuando acudió a presentar la segunda denuncia, el agente del Ministerio Público no sabía o no recordaba la existencia de la anterior.

Tras la amenaza reciente, Uribe reportó el hecho de manera directa al fiscal, Bryant Alejandro García Ramírez, quien dio instrucciones para que se le recibiera la denuncia, cuya carpeta de investigación quedó registrada bajo el expediente 1342/2022 de la Mesa 4, por el delito de amenazas.

A la vez, el reportero —ganador del Premio Estatal de Periodismo en 2019— pidió el apoyo de organizaciones nacionales e internacionales de protección a periodistas, que solicitaron a la FGE emitir esa misma noche medidas cautelares de protección, que según el documento respectivo de la Fiscalía, consisten en “vigilancia en el domicilio de la víctima u ofendido, protección policial y auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales al domicilio en donde se localice o se encuentre la víctima u ofendido al momento de solicitarlo”.

Posteriormente, también por intervención de las organizaciones, Uribe entró en contacto con personal del Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de la Secretaría de Gobernación, donde también solicitó apoyo y se encuentra en trámite para solicitar su ingreso a ese mecanismo federal.

Y es que, según señaló Sergio Uribe, la protección ofrecida por las autoridades estatales sólo ha incluido hasta ahora una visita a su domicilio, la mañana del jueves 24, de dos elementos de la Policía Estatal, quienes le informaron que acudían con motivo de las medidas de protección emitidas en su favor y que estarían haciendo vigilancia intermitente en su domicilio.

Frente a esta situación, el periodista, de 51 años, acudió este viernes a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC) a presentar una queja, donde después de narrar los hechos señaló que a pesar de las medidas dictadas por la Fiscalía no se siente protegido.

“Me siento inquieto —narró ante el organismo humanitario—, estas amenazas me han provocado temor por mi seguridad e integridad personal, ando con más precaución haciendo mi trabajo periodístico, aunado a la ola de violencia que se vive actualmente en el estado de Colima y el tipo de notas periodísticas que realizo”.

Por lo anterior, pidió la intervención de la CDHEC “a efecto de que se me otorguen las medidas necesarias que en relación con mis derechos humanos como periodista tengo a mi favor, así como lo demás que se considere pertinente, pues considero que los hechos que narro violentan mis derechos humanos”.

Sergio Uribe comentó que además de las denuncias y quejas presentadas en Colima, continuará el procedimiento ante la Secretaría de Gobernación en busca de su incorporación al Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores, pues no le generan plena confianza las medidas de las autoridades estatales.

Asimismo, demandó el esclarecimiento de las amenazas en su contra y garantías para el ejercicio de su actividad periodística.

En la última década, Uribe Alvarado ha sufrido diversos atropellos de parte de elementos de las corporaciones estatales de seguridad, que en varias ocasiones lo han detenido temporalmente por supuestas violaciones al perímetro de escenas de delitos.

Hace unos años, en una ocasión que el reportero permaneció encerrado una noche en los separos de la entonces Procuraduría General de Justicia, la CDHEC emitió una recomendación a las autoridades estatales en la que determinó que se violaron los derechos humanos de Sergio Uribe y sugirió capacitar al personal de seguridad en el respeto al trabajo de los periodistas.