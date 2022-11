Barbosa califica de "malquerientes" a medios que cuestionan sobre inseguridad y violencia

PUEBLA, Pue. (apro).- Como ya lo ha hecho en otras ocasiones, el gobernador Miguel Barbosa arremetió contra El Sol de Puebla, al calificarlo como “malqueriente” de su gobierno luego de que el reportero de ese medio lo cuestionó sobre la inseguridad y violencia que se ha registrado en la entidad en los últimos días.

En su pregunta, el reportero Daniel Cortés mencionó hechos como el asesinato de dos personas en el estacionamiento de Costco el 1 de noviembre; igual que el homicidio de un taquero en la colonia San Manuel, de otra persona en un pleito por un estacionamiento en Cholula y un reciente asalto a ciudadanos en el transporte urbano.

“No hay descomposición social señor representante del periódico malqueriente del gobierno del estado, ya dejen de hacerlo. Llevan tres años en esa condición, síganlo haciendo, no pasa nada, dile al contador o al director editorial que lo siga haciendo, sale, así te respondo, ante esa malintención permanente de ustedes en las notas. Por favor, no me van ustedes a sorprender y a impresionar con esas notitas o esa forma de preguntar”, reclamó el mandatario.

Igual, Barbosa se molestó porque el reportero le preguntó sobre estadísticas dadas a conocer por un observatorio ciudadano sobre que en Puebla se cometen el 96 por ciento de los asaltos a pipas de gas que ocurren a nivel nacional.

El mandatario aseguró que esa información estaba basada en datos que el observatorio tomaba del internet y que los medios de comunicación “malquerientes” de su gobierno los retomaban aunque “no tienen ninguna consistencia”.

(A partir del minuto 23:30)