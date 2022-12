Posponen otra vez la audiencia para sentenciar a presunto asesino del periodista Israel Vázquez

GUANAJUATO, Gto. (apro).- La audiencia para sentenciar a José Luis "N" por el homicidio del periodista guanajuatense Israel Vázquez se pospuso por segunda ocasión, luego de que el inculpado decidió cambiar de última hora a su defensor. Hace dos semanas su entonces abogado, Moisés Páez, no se presentó a la cita dictada por un juzgado federal.

La estrategia del presunto responsable fue criticada por Balbina Flores, representante en México de Reporteros Sin Fronteras, al señalar que la organización no tiene antecedentes de un proceso tan lento como el que ha tenido que enfrentar la familia del comunicador para acceder a la justicia.

Adelantó que de seguir postergándose el proceso en contra de quien ha sido señalado como uno de los dos autores materiales del asesinato de Israel Vázquez, pedirán el apoyo de instituciones internacionales para que intervengan.

"Entendemos las leyes, entendemos las normas jurídicas, pero a veces esas normas también contravienen el derecho de las víctimas", señaló en entrevista Balbina Flores.

Minutos después del mediodía de este miércoles en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Guanajuato inició la audiencia para que, a través de un procedimiento abreviado, el juez Jesús Alejandro Jiménez Álvarez determinara la sentencia a José Luis "N" por el asesinato del periodista ocurrido en noviembre de 2020, pero apenas iniciada la audiencia uno de los tres abogados que acompañaba al inculpado pidió un receso para definir quién estaría a cargo del caso.

En la audiencia se presentaron tres abogados para representar al presunto homicida del comunicador: un defensor de oficio, Moisés Páez, el abogado particular que faltó a la audiencia de hace dos semanas, y Juan Godínez, quien finalmente fue el elegido por el inculpado para llevar su defensa.

Su nuevo abogado pidió al juez federal diferir la audiencia para conocer la carpeta de investigación. El plazo de 15 días le fue concedido por el juzgador, pero antes apercibió a José Luis "N" para que no hiciera uso arbitrario del derecho que le asiste del cambio de defensa para posponer la sentencia.

También, el juez Jiménez Álvarez advirtió al nuevo abogado defensor particular que de no presentarse a la audiencia que quedó para el 15 de diciembre, se le impondrá una multa de 200 UMA, que equivale a poco más de 19 mil pesos.

Al salir de la audiencia Hugo Vázquez, hermano de Israel, consideró que tras cumplir dos años en prisión preventiva el presunto responsable busca el cambio de medida cautelar.

"Ya estaba toda la carpeta, ellos sólo tenían que darle seguimiento, buscaron por dos años que se aplazara y están buscando cambiar la medida cautelar para que quede libre".

Hugo recordó que como reportero escuchó testimonios de víctimas que criticaban la aplicación de las leyes, pero ahora él pasa por una situación similar debido a las lagunas en la legislación que permite a inculpados postergar el proceso, y que en consecuencia frena el derecho que tienen a la justicia pronta y expedita.

En entrevista después de la audiencia, compartió que como familia analizan escenarios que los han llevado a pensar en abandonar Guanajuato, ante el temor de que uno de los presuntos homicidas de su hermano salga de prisión.

"Si queda libre estaríamos nosotros tomando otras medidas, aún estamos en Guanajuato, hemos tratado de salir adelante, sanar una herida que no vamos a sanar, pero buscaremos otra alternativa de irnos de aquí, de plano. Si la persona queda libre no nos queda de otra... Sí hay miedo, es exponer a mi familia, exponerme a mí".

Balbina Flores, quien ha dado acompañamiento a las víctimas de Israel, consideró que es necesario que la Fiscalía General de la República implemente medidas cautelares para toda la familia. "No hay que esperar a que ocurran hechos para pedirlo, creo que es importante que lo hagan".

Señaló que desde Reporteros Sin Fronteras no se habían encontrado en México con un proceso tan lento como el de José Luis "N", situación que, considera, se ha dado por múltiples factores como la irresponsabilidad de los abogados defensores particulares, una legislación que no facilita el derecho que tienen las víctimas y la ausencia de un análisis profundo por parte del Poder Judicial de la Federación para que ante violaciones graves a los derechos humanos no se permitan estrategias como la del inculpado para posponer su proceso.

"Vemos con gran preocupación lo que ocurrió el día de hoy y lo que ha venido ocurriendo en el caso de Israel, esperamos realmente que la audiencia del 15 de diciembre se lleve a cabo sin ningún pretexto".

Agregó que en la sentencia también debe quedar claro que Israel Vázquez fue asesinado por y en el ejercicio de su labor periodística.

Israel fue asesinado a principios de noviembre de 2020 mientras hacía la cobertura de un hecho policiaco en el municipio de Salamanca, por lo que su caso fue atraído por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la Fiscalía General de la República.

De acuerdo con la investigación fueron dos los autores materiales: José Luis "N" y Martín Eduardo, quien fue condenado a 20 años de prisión desde diciembre de 2021, también a través de un procedimiento abreviado.