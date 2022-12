Regresa el “Hoy no circula” con todo y pase turístico a Puebla; estas son las reglas

PUEBLA, Pue. (apro).– Luego de más de tres años de que se suspendió la verificación vehicular en esta entidad, el gobierno de Puebla anunció nuevas medidas ambientales como la aplicación del programa “Hoy no circula” y la regulación de tránsito para autos foráneos que entrarán en vigor este 1 de diciembre.

En el Periódico Oficial del Estado se publicaron las nuevas disposiciones emitidas por la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo, Sustentable y Ordenamiento Territorial (Smadsot).

Del 24 de octubre al 31 de diciembre de 2022 la #VerificaciónVehicularPue es obligatoria para el transporte público, el servicio de plataformas y taxis.

uD83DuDC49Más información enuD83CuDF10: https://t.co/GrEpVxv6rX

uD83DuDC49Agenda tu cita uD83DuDCBB: https://t.co/bboXBtKQpL pic.twitter.com/ZP87OHoRBc — Secretaría de Medio Ambiente (@AmbienteGobPue) November 29, 2022

En el caso del programa “Hoy no Circula” aplicará sólo cuando se declare “contingencia ambiental” en los municipios que conforman la zona metropolitana de Puebla y las restricciones serán para autos con holograma 1 y 2, en tanto que los exentos –cero y doble cero– podrán circular todos los días.

En cuanto a los autos foráneos, las medidas se refieren a los autos con hologramas 1 y 2 y con placas de estados que no forman parte de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME).

En ese caso, los propietarios de autos que quieran circular por Puebla deberán obtener un permiso o pase turístico, el cual será gratuito y tendrá vigencia de 15 días para autos cuya antigüedad no supere los 15 años.

Los vehículos que cuentan con verificación de un estado que no forma parte de la CAME pueden tramitar un holograma de Testificación vehicular, para confirmar su vigencia y validez. Los vehículos que no porten el holograma de verificación, o que porten algún holograma no reconocido por el estado de Puebla, no podrán circular ningún día de la semana, sin importar si el programa “Hoy no circula” se encuentra vigente o no, aclaró la Smadsot.

El costo de la verificación es de 628 pesos para los vehículos con placas de Puebla.

Las multas

Las sanciones para los propietarios de vehículos que no cumplan con estas disposiciones van de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), que actualmente equivalen a mil 924.4 pesos y dos mil 886.6 pesos, respectivamente, pero además podrán ser retiradas de circulación y llevadas al corralón.

Los municipios donde estarán vigentes estos lineamientos serán Puebla, San Andrés Cholula, Huejotzingo, Domingo Arenas, Tlaltenango, Tepatlaxco de Hidalgo, Amozoc, Chiautzingo, Ocoyucan, Acajete, Juan C. Bonilla, San Felipe Teotlalcingo, Coronango, San Miguel Xoxtla, San Salvador el Verde, Atlixco, Cuautlancingo, San Martín Texmelucan, San Pedro Cholula y Santa Isabel Cholula.