ASF reclama 19 mdp a universidades de Hidalgo por trabajadores “no localizados” o sin preparación

PACHUCA, Hgo. (apro).– Por pagos a trabajadores no localizados o que no contaban con la preparación académica para desempeñar los puestos; por posibles servicios simulados, y por no acreditar el motivo por el que recursos fueron dispersados a cuentas no relacionadas con el programa, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reclama a tres instituciones de educación superior en Hidalgo la comprobación o reintegro de 19 millones 361 mil 269 pesos que recibieron de los “Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales” el año anterior.

El 96% de este monto, que asciende a 18 millones 680 mil 722.99 pesos, debe ser justificado por la Universidad Politécnica de Pachuca (UPP).

Con base en la Auditoría de cumplimiento número 1022, que es parte de la segunda entrega de informes de la cuenta pública 2021, de la cantidad total observada a esta casa de estudios, 14 millones 32 mil 725.99 pesos son demandados por inconsistencias en los gastos de “Servicios personales”.

Esta irregularidad se compone de dos montos: 11 millones 954 mil 555.61 pesos por los pagos a 154 trabajadores (10 funcionarios y 144 docentes) de los que sus puestos no fueron localizados ni homologados con el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo, y 2 millones 78 mil 170.38 por el pago de una prestación al personal, que no contó con la autorización correspondiente.

La primera cantidad, además, incluye el pago de dos prestaciones que no fueron validadas.

El ente fiscalizador igualmente demanda a la UPP un millón 493 mil 278 pesos que fueron transferidos a una cuenta concentradora de nómina y de ésta se transfirieron a tres cuentas pagadoras. De acuerdo con la ASF, la anomalía consiste en que no se identificó la trazabilidad de los recursos, su aplicación en los fines del programa, ni se presentó la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, según el informe individual de esta auditoría.

También observó el uso de 994 mil 866.03 pesos por remuneraciones a seis empleados de los que no se proporcionó la evidencia que acredite que contaban con la preparación académica requerida para el desempeño de los puestos asignados.

Al revisar la remuneración para Trabajadores de Tiempo Completo, la ASF también encontró anormalidades: la primera, la disposición de 19 mil 161.79 pesos para una prestación a personal de la que no se contó con la autorización obligatoria. La segunda, el empleo de 2 millones 140 mil 691.18 pesos por los pagos a 65 trabajadores de los que los puestos desempeñados tampoco fueron localizados ni homologados.

Como parte de la revisión del gasto público a los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales, el organismo auditó a cuatro universidades, un instituto tecnológico superior y dos subsistemas de bachilleratos en Hidalgo.

De esta inspección a los recursos surgieron dos demandas de aclaración de recursos más: 477 mil 249.97 pesos ejercidos por el Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH), y 203 mil 296.96 pesos dispuestos por la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense (UTHH).

En el primer señalamiento, que se basa en la auditoría 1026, la observación consiste en subsidiar los contratos números 15- ADJDIR-2021 y 06-LA-913046997-E2-2021, que supuestamente consistían en el “servicio de evaluación con fines de acreditación del programa educativo en Arquitectura” en el ITSOEH, y en "acceso a internet, redes y procesamiento de información". Sin embargo, la casa educativa no acreditó que estas acciones por las que se erogó dinero se llevaran a cabo.

El segundo, registrado en el dictamen de la Auditoría 1024, es por no acreditar el ejercicio de los recursos transferidos a otras cuentas bancarias a nombre de la UTHH, ajenas a la del manejo de estos subsidios federales.